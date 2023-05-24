Остапчук высмеял обнаженное фото Арестовича: реакция других знаменитостей

Шоумен Владимир Остапчук и политический аналитик Алексей Арестович. Фото: коллаж Новини.LIVE

На днях политический аналитик Алексей Арестович был замечен с семьей на одном из пляжей в Тель-Авиве (Израиль). Многих украинцев шокировало физическое состояние бывшего советника Офиса Президента Украины, а именно немалый живот.

В своих соцсетях Арестович наконец-то решил прокомментировать скандальное видео.

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47-летний Арестович опубликовал полуобнаженное фото, на котором показал свой животик. Впрочем, лицо аналитик обрезал. "Добрый день", — лаконично со смайликом подписал откровенный снимок Алексей.

Одним из первых на фото отреагировал шоумен Владимир Остапчук. Он вспомнил контрнаступление украинской армии.

Владимир Остапчук высмеял Алексея Арестовича. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Не промолчала в комментариях и 22-летняя избранница, и по слухам уже жена Остапчука, блогерша Екатерина Поплавская. Компанию ей в комментариях составила и актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко.

Комментарии под публикацией Арестовича. Скриншот: Instagram//alexey.arestovich

Свои лайки под публикацией Арестовича также поставили блогеры Алексей Дурнев и Рамина Эсхакзай. А вот так смотрелось тело Арестовича на видео.

Алексей Арестович в Тель-Авиве. Фото: Harley Quinn

Напомним, ранее мы писали, что скандальный блогер Спартак Суббота пытается запатентовать "Подкаст-терапию". Также мы рассказывали, что певица, которая показывала работу ПВО, после визита в СБУ спела по-украински.