Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У мене дві матки — Катерина Остапчук розповіла, як народжувала arrow

У мене дві матки — Катерина Остапчук розповіла, як народжувала

11 грудня 2024 18:40
Марія Покровська - Редактор
Дружина Володимира Остапчука розповіла, як народжувала з двома матками
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Покровська - Редактор

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина відповіла на запитання шанувальників щодо своїх перших пологів. Блогерка зізналася, що має вроджену особливість, через яку не змогла народити природним шляхом.

Про це Катерина розповіла в Instagram

Читайте також:

Катерина Остапчук розповіла, як минули її пологи

Дружина телеведучого досить швидко повернулися до свого активного життя у соцмережах. Та наступного дня після народження сина вирішила поділитися із підписниками своїм досвідом.

Катерина зізналася, що у неї був запланований кесарів розтин за медичними показаннями на 39 тижні вагітності. Піти на операцію їй довелося через рідкісну вроджену особливість — роздвоєння матки.

"Так сталося, що в мене дві матки, а разом із ними й анатомічно нетипово все там влаштовано. Довго пояснювати, але сама б я не народила. Одна з моїх маток просто існує, не виконує ніякої ролі, вона не працює. Але через неї інша матка нестандартної форми. Це я описую, як я зрозуміла", — поділилася Остапчук.

Катерина Остапчук зізналася, що має дві матки
Катерина Остапчук зізналася, що має дві матки. Фото: instagram.com/poka.tya

Про свій діагноз Катерина дізналася під час планування вагітності. Блогерка пригадала, як у першій клініці лікарі нажахали її можливими проблемами через аномалію органа.

"У тій лікарні, де робили УЗД (не буду казати назву), мені так все описали, що я вийшла, ридаючи, із кабінету й з думками про те, що треба буде довго чекати, але все вийшло з першого разу. Тому моя вам порада: консультуйтеся щонайменше у трьох лікарів завжди. Навіть якщо вам кажуть, що все супер, все одно перевірте в ще когось", — розповіла блогерка.

Катерина Остапчук розповіла про вроджену особливість
Катерина Остапчук розповіла про вроджену особливість. Фото: instagram.com/poka.tya

Попри це пологи пройшли без ускладнень, і вже за декілька годин після операції Катерина почала самотужки пересуватися, а наступного дня вже змогла сама залишатися із малюком.

"Я почала ходити десь через чотири години після операції. Годин через шість я вже ходила з малим на руках. Коли Вова вранці сьогодні був на ефірі, я сама чотири години повністю справлялася з Тімом", — поділилася молода матуся.

Дружина Остапчука розповіла про пологи
Дружина Остапчука розповіла про пологи. Фото: instagram.com/poka.tya

Як розповіла Остапчук, наразі лікарі колють їй знеболювальні, аби зменшити неприємні відчуття. Аби упевнитися, що все добре із малюком і з нею, дружина шоумена прийняла рішення на декілька днів залишитися у пологовому.

"Мені колють гарні знеболювальні. Звісно, шов болить. Сьогодні навіть доволі сильно (сильніше, ніж вчора, вчора я була трохи не в собі), мені все здавалося казкою. Але я, попри біль, все одно все роблю, тому що хочу швидше відновитися", — поділилася дружина ведучого.

Раніше Катерина Остапчук поділилася першими враженнями після народження сина.

Також дружина телеведучого вперше повністю показала малюка та похизувалася, як чоловік привітав її з народженням сина.

діти Володимир Остапчук українські зірки пологи Катерина Полтавська

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК