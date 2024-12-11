Дружина Володимира Остапчука розповіла, як народжувала з двома матками

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина відповіла на запитання шанувальників щодо своїх перших пологів. Блогерка зізналася, що має вроджену особливість, через яку не змогла народити природним шляхом.

Про це Катерина розповіла в Instagram.

Читайте також:

Катерина Остапчук розповіла, як минули її пологи

Дружина телеведучого досить швидко повернулися до свого активного життя у соцмережах. Та наступного дня після народження сина вирішила поділитися із підписниками своїм досвідом.

Катерина зізналася, що у неї був запланований кесарів розтин за медичними показаннями на 39 тижні вагітності. Піти на операцію їй довелося через рідкісну вроджену особливість — роздвоєння матки.

"Так сталося, що в мене дві матки, а разом із ними й анатомічно нетипово все там влаштовано. Довго пояснювати, але сама б я не народила. Одна з моїх маток просто існує, не виконує ніякої ролі, вона не працює. Але через неї інша матка нестандартної форми. Це я описую, як я зрозуміла", — поділилася Остапчук.

Катерина Остапчук зізналася, що має дві матки. Фото: instagram.com/poka.tya

Про свій діагноз Катерина дізналася під час планування вагітності. Блогерка пригадала, як у першій клініці лікарі нажахали її можливими проблемами через аномалію органа.

"У тій лікарні, де робили УЗД (не буду казати назву), мені так все описали, що я вийшла, ридаючи, із кабінету й з думками про те, що треба буде довго чекати, але все вийшло з першого разу. Тому моя вам порада: консультуйтеся щонайменше у трьох лікарів завжди. Навіть якщо вам кажуть, що все супер, все одно перевірте в ще когось", — розповіла блогерка.

Катерина Остапчук розповіла про вроджену особливість. Фото: instagram.com/poka.tya

Попри це пологи пройшли без ускладнень, і вже за декілька годин після операції Катерина почала самотужки пересуватися, а наступного дня вже змогла сама залишатися із малюком.

"Я почала ходити десь через чотири години після операції. Годин через шість я вже ходила з малим на руках. Коли Вова вранці сьогодні був на ефірі, я сама чотири години повністю справлялася з Тімом", — поділилася молода матуся.

Дружина Остапчука розповіла про пологи. Фото: instagram.com/poka.tya

Як розповіла Остапчук, наразі лікарі колють їй знеболювальні, аби зменшити неприємні відчуття. Аби упевнитися, що все добре із малюком і з нею, дружина шоумена прийняла рішення на декілька днів залишитися у пологовому.

"Мені колють гарні знеболювальні. Звісно, шов болить. Сьогодні навіть доволі сильно (сильніше, ніж вчора, вчора я була трохи не в собі), мені все здавалося казкою. Але я, попри біль, все одно все роблю, тому що хочу швидше відновитися", — поділилася дружина ведучого.

Раніше Катерина Остапчук поділилася першими враженнями після народження сина.

Також дружина телеведучого вперше повністю показала малюка та похизувалася, як чоловік привітав її з народженням сина.