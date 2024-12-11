Катерина Остапчук зізналась, чи відчула материнський інстинкт

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина ділиться емоціями з підписниками після пологів. Дівчина зізналась, чи прокинувся в неї материнський інстинкт.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Остапчук про материнський інстинкт

Дружина телеведучого зізналась, що відчуває теплі почуття до малюка і не відчуває себе роздратованою через те, що мало спала. Дівчині навіть подобається плач та крик крихітного сина Тимофія.

"Я його дуже люблю і мене взагалі не дратує нічого, що з ним пов'язано. Навіть те, що я за 2,5 доби поспала 3 години", — написала Остапчук.

Вона додала, що це для неї нетипова поведінка, адже до пологів її дратували сторонні звуки. Катерина додала, що бути мамою їй подобається більше, ніж виношувати дитину, та вона дуже чекала на зустріч з малюком.

Дружина Остапчука розповіла про материнство. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше Катерина Остапчук поділилася першими враженнями після народження сина.

Також дружина телеведучого вперше повністю показала малюка та похизувалася, як чоловік привітав її з народженням сина.