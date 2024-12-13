Владимир Остапчук с женой умилили фотосессией с родов — фото

Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина, недавно ставшие родителями , решили запечатлеть важный момент. Звездные супруги устроили фотосессию прямо во время родов.

Первыми фотографиями с новорожденным малышом пара поделилась в Instagram.

Читайте также:

Первая фотосессия Остапчука и его жены с сыном

На фотографиях телеведущий и его жена показались в палате во время подготовки к родам, которые были партнерскими. Владимир все время поддерживал любимую, а на черно-белых фото нежно целовал ее в живот.

Екатерина Остапчук в родильном. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Самый важный момент, первое знакомство с младенцем, пара также зафиксировала на фото. Мальчика назвали Тимофей.

"Знакомьтесь, Тим", — написала пара под фото.

Екатерина Остапчук с новорожденным сыном. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Новорожденный сын Владимира Остапчука Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также Екатерина поделилась в публикации, испытывающей невероятное счастье рядом с сыном

"Я знала, что после родов гормоны очень влияют на организм, но чтобы настолько. Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает. Меня даже перестало раздражать в муже то, что всегда раздражало. Ну типа то, что он громко разговаривает, например. Я как будто стала самым добрым человеком в мире: такой, знаете, блаженный", — с юмором рассказала жена Остапчука.

Владимир Остапчук с женой и сыном. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с сыном. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, ранее Екатерина Остапчук рассказала о своих родах и призналась, по какой врожденной особенности ей пришлось делать кесарево сечение. Также молодая мамочка поделилась первыми впечатлениями от материнства .