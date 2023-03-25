Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Папараці підловили Леді Гагу в образі Харлі Квінн під час зйомок другої частини "Джокера" arrow

Папараці підловили Леді Гагу в образі Харлі Квінн під час зйомок другої частини "Джокера"

25 березня 2023 19:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Леді Гага в образі Харлі Квін
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У США тривають зйомки другої частини фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Співачка та акторка Леді Гага грає у стрічці Харлі Квінн. Папараці стали свідками зйомок однієї зі сцен за участю зірки.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Читайте також:

Подробиці

На знімальному майданчику Гагу побачили в новій версії культового костюма Харлі Квінн. Акторка одягла червоний піджак, чорно-білу сорочку, чорну шкіряну спідницю та панчохи. Мейкап був у притаманному цьому персонажу стилі.

Також в зйомках цієї сцени в Нью-Йорку взяли десятки акторів масових сцен. Судячи з плакатів протестувальників біля суду, за сюжетом героїня Гаги піде визволяти божевільного бойфренда з в'язниці.

Співачка та Хоакін Фенікс протягом останніх кількох місяців зайняті у зйомками сиквела "Джокер". Минулого місяця режисер Тодд Філліпс опублікував першу офіційну фотографію фільму, на якій зображені головні герої. Прем'єра "Джокер 2", який творці називають мюзиклом, запланована на 4 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що викрадачеві собак Леді Гаги винесли вирок: він сяде на кілька десятиліть. Також ми писали, що Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:11 Шольц назвав передумову для завершення війни в Україні

19:08 Гендиректор МАГАТЕ анонсував візит на Запорізьку АЕС

Ексклюзив

19:00Емоції вихідної Одеси очима фотографа Новини.LIVE

18:55 На окупованих територіях росіяни крадуть автомобілі, щоб вивезти награбоване майно цивільних

18:49 ЗСУ відбили понад 50 атак та завдали нищівних ударів по позиціях ворога: дані Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Собаці, яку переїхав Mercedes в Одесі, зробили другу операцію: в якому стані тварина

18:30 Чи зупинили росіяни наступ у Бахмуті: в ЗСУ прокоментували дані британської розвідки

18:14 Парад п'яти планет: коли і як можна спостерігати

18:13 Спроба нелегальних мігрантів проникнути до США вантажним поїздом обернулася трагедією

Новина з відео

18:10 Україна відправила майже мільйон тонн зерна за тиждень

Новина з відео

18:40 Собаці, яку переїхав Mercedes в Одесі, зробили другу операцію: в якому стані тварина

Новина з відео

18:10 Україна відправила майже мільйон тонн зерна за тиждень

Новина з відео

13:40 Окупанти шукають нову тактику: Гуменюк пояснила, чи відмовиться рф від масованих обстрілів

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску

Новина з відео

12:51Південні штати США потерпають від торнадо: є загиблі та зруйновано будинки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:40 Загроза ракетних ударів висока: ситуація в Чорному морі

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь у "битві за море", — Зеленський

Новина з відео

11:11росія може готувати "жест доброї волі" на Херсонщині, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Україна зменшила флот рф в Чорному морі на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Актуальне по темі

None 25 Березень 19:11

Шольц назвав передумову для завершення війни в Україні

None 25 Березень 19:08

Гендиректор МАГАТЕ анонсував візит на Запорізьку АЕС

None 25 Березень 17:16

Емоції вихідної Одеси очима фотографа Новини.LIVE

None 25 Березень 18:56

На окупованих територіях росіяни крадуть автомобілі, щоб вивезти награбоване майно цивільних

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB