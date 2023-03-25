Папараці підловили Леді Гагу в образі Харлі Квінн під час зйомок другої частини "Джокера"
У США тривають зйомки другої частини фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Співачка та акторка Леді Гага грає у стрічці Харлі Квінн. Папараці стали свідками зйомок однієї зі сцен за участю зірки.
Про це повідомляє видання Just Jared.
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Подробиці
На знімальному майданчику Гагу побачили в новій версії культового костюма Харлі Квінн. Акторка одягла червоний піджак, чорно-білу сорочку, чорну шкіряну спідницю та панчохи. Мейкап був у притаманному цьому персонажу стилі.
Також в зйомках цієї сцени в Нью-Йорку взяли десятки акторів масових сцен. Судячи з плакатів протестувальників біля суду, за сюжетом героїня Гаги піде визволяти божевільного бойфренда з в'язниці.
Співачка та Хоакін Фенікс протягом останніх кількох місяців зайняті у зйомками сиквела "Джокер". Минулого місяця режисер Тодд Філліпс опублікував першу офіційну фотографію фільму, на якій зображені головні герої. Прем'єра "Джокер 2", який творці називають мюзиклом, запланована на 4 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що викрадачеві собак Леді Гаги винесли вирок: він сяде на кілька десятиліть. Також ми писали, що Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".