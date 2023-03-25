Папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера"

Певица Леди Гага в образе Харли Квинн

В США продолжаются съемки второй части фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Певица и актриса Леди Гага играет в ленте Харли Квинн. Папарацци стали свидетелями съемок одной из сцен с участием звезды.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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На съемочной площадке Гагу увидели в новой версии культового костюма Харли Квинн. Актриса надела красный пиджак, черно-белую рубашку, черную кожаную юбку и чулки. Мейкап был в присущем этому персонажу стиле.

Также в съемках этой сцены в Нью-Йорке приняли десятки актеров массовых сцен. Судя по плакатам протестующих возле суда, по сюжету героиня Гаги пойдет освобождать безумного бойфренда из тюрьмы.

Певица и Хоакин Феникс последние несколько месяцев заняты в съемках сиквела "Джокер". В прошлом месяце режиссер Тодд Филлипс опубликовал первую официальную фотографию фильма, на которой изображены главные герои. Премьера "Джокер 2", который создатели называют мюзиклом, запланирована на 4 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что похитителю собак Леди Гаги вынесли приговор: он сядет на несколько десятилетий. Также мы писали, что Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".