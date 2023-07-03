Папараці сфотографували вже дорослих дітей Джолі та Пітта: як вони змінилися

Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт до розлучення. Фото: Google

До дітей американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта завжди була прикута особлива увага. Папараці ніколи не давали зірковій родині проходу. А після скандального розлучення голлівудського подружжя 2016 року інтерес публіки до шістьох дітей експари лише посилився. Папараці вдалось сфотографувати чотирьох з них під час нещодавньої прогулянки в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє видання Hollywood Life.

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Фотографи зустріли 19-річного Пакса, 18-річну Захару (вона чомусь була в чорній медичній масці), 17-річну Шайло та 14-річного Нокса, коли ті прямували до одного з кафе, яке знаходиться неподалік від будинку Анджеліни Джолі у Каліфорнії.

Зіркові діти не тікали від папараці і доволі впевнено себе почували перед камерами.

Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Фото: Hollywood Life

Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Фото: Hollywood Life

Шайло й досі не відрощує волосся та віддає перевагу чоловічій зачісці. Місцеві папараці звернули увагу на молодшого Нокса. Він, як його сестра-близнючка Вів’єн та Шайло є біологічними дітьми Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

До прогулянки не приєдналися 21-річний Меддокс, який навчається в Південній Кореї, та 14-річна Вів’єн.

Молодший син Джолі та Пітта, Нокс. Фото: Hollywood Life

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі почала співпрацювати з відомим французьким будинком моди. Також ми розповідали, що штучний інтелект показав, який вигляд мали б діти Бреда Пітта та його колишньої дружини, акторки Дженніфер Еністон.