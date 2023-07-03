Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Папараці сфотографували вже дорослих дітей Джолі та Пітта: як вони змінилися arrow

Папараці сфотографували вже дорослих дітей Джолі та Пітта: як вони змінилися

3 липня 2023 17:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Папараці сфотографували вже дорослих дітей Джолі та Пітта: як вони змінилися
Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт до розлучення. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До дітей американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта завжди була прикута особлива увага. Папараці ніколи не давали зірковій родині проходу. А після скандального розлучення голлівудського подружжя 2016 року інтерес публіки до шістьох дітей експари лише посилився. Папараці вдалось сфотографувати чотирьох з них під час нещодавньої прогулянки в Лос-Анджелесі. 

Про це повідомляє видання Hollywood Life.

Читайте також:

Вже дорослі діти знаменитостей

Фотографи зустріли 19-річного Пакса, 18-річну Захару (вона чомусь була в чорній медичній масці), 17-річну Шайло та 14-річного Нокса,  коли ті прямували до одного з кафе, яке знаходиться неподалік від будинку Анджеліни Джолі у Каліфорнії.

Зіркові діти не тікали від папараці і доволі впевнено себе почували перед камерами. 

Діти Анджеліни Джолі та Бреда  Пітта. Фото: Hollywood Life
Діти Анджеліни Джолі та Бреда  Пітта. Фото: Hollywood Life

Шайло й досі не відрощує волосся та віддає перевагу чоловічій зачісці. Місцеві папараці звернули увагу на молодшого Нокса. Він, як його сестра-близнючка Вів’єн та Шайло є біологічними дітьми Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

До прогулянки не приєдналися 21-річний Меддокс, який навчається в Південній Кореї, та 14-річна Вів’єн. 

Молодший син Джолі та Пітта, Нокс. Фото: Hollywood Life

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі почала співпрацювати з відомим французьким будинком моди. Також ми розповідали, що штучний інтелект показав, який вигляд мали б діти Бреда Пітта та його колишньої дружини, акторки Дженніфер Еністон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз