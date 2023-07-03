Папарацци сфотографировали уже взрослых детей Джоли и Питта: как они изменились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт до развода. Фото: Google

К детям американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта всегда было приковано особое внимание. Папарацци никогда не давали звездной семье проход. А после скандального развода голливудских супругов в 2016 году интерес публики к шести детям экс-пары только усилился. Папарацци удалось сфотографировать четырех из них во время недавней прогулки в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Hollywood Life.

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Фотографы встретили 19-летнего Пакса, 18-летнюю Захару (она почему-то была в черной медицинской маске), 17-летнюю Шайло и 14-летнего Нокса, когда те направлялись в одно из кафе, которое находится недалеко от дома Анджелины Джоли в Калифорнии.

Звездные дети не убегали от папарацци и уверенно чувствовали себя перед камерами.

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фото: Hollywood Life

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фото: Hollywood Life

Шайло до сих пор не отращивает волосы и предпочитает мужскую прическу. Местные папарацци обратили внимание на младшего Нокса. Он, как его сестра-близнец Вивьен и Шайло являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта.

К прогулке не присоединились 21-летний Мэддокс, который учится в Южной Корее, и 14-летняя Вивьен.

Младший сын Джоли и Питта, Нокс. Фото: Hollywood Life

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с известным французским домом моды. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети Брэда Питта и его бывшей жены, актрисы Дженнифер Энистон.