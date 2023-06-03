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Штучний інтелект показав, який вигляд мали б діти Бреда Пітта та Дженніфер Еністон

3 червня 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Діти Бреда Пітта та Дженніфер Еністон очима штучного інтелекту
Дженніфер Еністон та Бред Пітт. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Еністон в інтерв'ю роками змушена відповідати на питання, чому у неї та Бреда Пітта не було дітей. Тепер у фанатів експодружжя є можливість подивитися, якими могли б бути спадкоємці акторів.

Про це пише Sparkchronicles.

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Діджитал продюсер Джеремі Памерой за допомогою нейромережі MidJourney створив фото дітей зірок, союз яких розпався. Деякі з пар були одружені, дехто так і не пішли під вінець.

Штучний інтелект показав, як виглядали б родини Джастіна Бібера та Селени Гомес, Джонні Деппа та Вайнони Райдер, Бреда Пітта з Дженніфер Еністон, Крістен Стюарт та Роберта Паттінсона, Райана Гослінга та Рейчел МакАдамс

Бред Пітт та Дженніфер Еністон. Фото: sparkchronicles.com

 

Джастін Бібер та Селена Гомес. Фото: sparkchronicles.com

 

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт. Фото: sparkchronicles.com

 

Райан Гослінг та Еммі МакАдамс. Фото: sparkchronicles.com

 

Емма Стоун та Ендрю Гарфілд. Фото: sparkchronicles.com

 

Міла Куніс та Макколей Калкін. Фото: sparkchronicles.com 

 

Кіану Рівз та Сандра Баллок. Фото: sparkchronicles.com

 

Джонні Депп та Вайнона Райдер. Фото: sparkchronicles.com

Також нейромережа представила, як виглядали б сім'ї тих зірок, які ніколи не зустрічалися, але шанувальники хотіли б бачити їх разом, наприклад, родина Кіану Рівза та Сандри Буллок.

Нагадаємо, раніше ШІ показав, як святкували афтепаті коронації Чарльза III та Камілли.

Раніше українська кримськотатарська співачка та народна артистка України Джамала розповіла про штучний інтелект.

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