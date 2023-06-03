Діти Бреда Пітта та Дженніфер Еністон очима штучного інтелекту

Дженніфер Еністон та Бред Пітт. Фото: Reuters

Дженніфер Еністон в інтерв'ю роками змушена відповідати на питання, чому у неї та Бреда Пітта не було дітей. Тепер у фанатів експодружжя є можливість подивитися, якими могли б бути спадкоємці акторів.

Про це пише Sparkchronicles.

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Діти Джастіна Бібера та Селени Гомес були б брюнетами

Діджитал продюсер Джеремі Памерой за допомогою нейромережі MidJourney створив фото дітей зірок, союз яких розпався. Деякі з пар були одружені, дехто так і не пішли під вінець.

Штучний інтелект показав, як виглядали б родини Джастіна Бібера та Селени Гомес, Джонні Деппа та Вайнони Райдер, Бреда Пітта з Дженніфер Еністон, Крістен Стюарт та Роберта Паттінсона, Райана Гослінга та Рейчел МакАдамс

Бред Пітт та Дженніфер Еністон. Фото: sparkchronicles.com

Джастін Бібер та Селена Гомес. Фото: sparkchronicles.com

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт. Фото: sparkchronicles.com

Райан Гослінг та Еммі МакАдамс. Фото: sparkchronicles.com

Емма Стоун та Ендрю Гарфілд. Фото: sparkchronicles.com

Міла Куніс та Макколей Калкін. Фото: sparkchronicles.com

Кіану Рівз та Сандра Баллок. Фото: sparkchronicles.com

Джонні Депп та Вайнона Райдер. Фото: sparkchronicles.com

Також нейромережа представила, як виглядали б сім'ї тих зірок, які ніколи не зустрічалися, але шанувальники хотіли б бачити їх разом, наприклад, родина Кіану Рівза та Сандри Буллок.

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