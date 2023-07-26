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Павло Зібров презентував новий "гімн" кохання, присвячений роз'єднаним серцям

26 липня 2023 14:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Павло Зібров презентував новий "гімн" кохання, присвячений роз'єднаним серцям
Співак Павло Зібров. Фото: Instagram/pavlo_zibrov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Народний артист України, співак Павло Зібров, якому минулого місяця виповнилось 66 років, продовжує тішити шанувальників новими піснями. "Головні вуса" країни в композиції "Крізь кордони" оспівує почуття кохання на відстані.

Трек доступний для прослуховування на всіх музичних майданчиках, та YouTube-каналі виконавця.

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Про нову пісню Зіброва

За словами артиста, "Крізь кордони" — пісня яка торкнеться глибини душі всіх розʼєднаних війною родин, про кохання яке не має меж, про справжні почуття, що багатьох з нас мучать в ці важки миті, коли ти не можеш бути поруч з коханою людиною.

"Але крізь кордони на крилах думками летиш до неї", — прокоментував прем’єру співак. 

Музику та слова до пісні написав Ростислав Галаган. Відео анімацію на композицію створила Анастасія Панконіна. Чи буде знімати Павло Миколайович кліп на нову пісню поки що не відомо. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Павло Зібров відсвяткував вій день народження. Також ми писали, що Зібров пояснив причини нинішньої популярності артистів його покоління.

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