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Павлу Зіброву — 66: що влаштував співак у день народження

21 червня 2023 13:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Павлу Зіброву — 66: що влаштував співак у день народження
Співак Павло Зібров. Фото: Діана Зіброва
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В середу, 21 червня, свій день народження святкує співак Павло Зібров. Народному артисту України виповнилось 66 років. З цієї нагоди власник найвідоміших вусів країни підготував для шанувальників сюрприз. 

Про це Павло Миколайович повідомив у своїх соцмережах. 

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Нова пісня від Зіброва

У свій день народження артист презентував нову версію легендарного хіта "Білий цвіт на калині". Це креативна ідея доньки Павла Миколайовича — Діани Зібрової. Нове аранжування зробив відомий піаніст Андрій Соловйов, за відеороботу відповідав Максим Бондаренко. 

"Білий цвіт на калині" — легендарна пісня, яку я співаю вже понад 25 років на всіх весіллях. Вона знайшла нові сенси під час війни. Присвячую її, як голова партії шанувальників жінок, всім дівчатам, які чекають свого коханого, мріють про білу фату та весілля. Лірична, ніжна, наповнена коханням та нестримними почуттями очікування — я впевнений вам сподобається нова версія цієї легендарної пісні", — прокоментував прем’єру Павло Зібров.

Також зірковий іменинник подякував ЗСУ за "світлий ранок". Одними з перших Зіброва в коментарях привітали співачки Катерина Бужинська, Оля Цибульська та співак Віктор Павлік. 

Скриншот: Instagram/pavlo_zibrov

Нагадаємо, раніше ми писали, що Павло Зібров пояснив причини нинішньої популярності артистів його покоління. Також ми розповідали, що Зібров планує перезаписати свій хіт "Женщина любимая" українською мовою.

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