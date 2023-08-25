Павел Зибров поздравил жену с днем рождения и презентовал ей музыкальный подарок

Певец Павел Зибров с женой Мариной. Фото: Google

Сегодня, 25 августа, свой день рождения отмечает жена певца Павла Зиброва, Марина. Ей исполнилось 64 года. По этому поводу народный артист Украины написал трогательное поздравление и устроил любимой сюрприз.

Соответствующий пост певец сделал в своих соцсетях.

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66-летний певец назвал любимую жену, с которой в браке уже 29 лет, капитаном своей души и творчества. Прежде всего, Павел Николаевич пожелал Марине крепкого здоровья, стальных нервов, вдохновения, любви и мирного победного неба Украины.

"Пусть каждый твой день начинается и заканчивается радостью, красотой и счастливой улыбкой, мелодией очарованной души и сердечной теплотой, несмотря на все болезненные события вокруг… Оставайся такой же красивой, нежной женой, верным советчиком и лучшей мамой. Я счастливый муж, потому что рядом со мной всегда ты — моя любимая", — написал он.

Именно в день рождения Марины звездная парочка вышла замуж в 1994 году. По случаю годовщины свадьбы Зибров представил чувственную классику украинской песни — "Кохання". Композитором выступил Игорь Поклад, автор слов — Игорь Барах. По словам Павла Николаевича, уже скоро слушатели могут услышать ее на всех платформах.

"А пока эта песня только для нас двоих", — подытожил Зибров.

Напомним, ранее мы писали, что Зибров перезапишет свой хит "Женщина любимая" на украинском: как будет называться новая версия. Также мы рассказывали, что устроил Зибров в свой 66-й день рождения.