Павлу Зиброву — 66: что устроил певец в день рождения

Певец Павел Зибров. Фото: Диана Зиброва

В среду, 21 июня, свой день рождения отмечает певец Павел Зибров. Народному артисту Украины исполнилось 66 лет. По этому случаю обладатель известнейших усов страны подготовил для поклонников сюрприз.

Об этом Павел Николаевич сообщил в своих соцсетях.

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Новая песня от Зиброва

В свой день рождения артист представил новую версию легендарного хита "Білий цвіт на калині". Это креативная идея дочери Павла Николаевича — Дианы Зибровой. Новую аранжировку сделал известный пианист Андрей Соловьев, за видеоработу отвечал Максим Бондаренко.

"Білий цвіт на калині" — легендарная песня, которую я пою уже более 25 лет на всех свадьбах. Она нашла новые смыслы во время войны. Посвящаю ее, как глава партии поклонников женщин, всем девушкам, ожидающим своего любимого, мечтают о белой фате и свадьбе. Лирическая, нежная, наполненная любовью и безудержными чувствами ожидания — я уверен вам понравится новая версия этой легендарной песни", — прокомментировал премьеру Павел Зибров.

Также звездный именинник поблагодарил ВСУ за "светлое утро". Одними из первых Зиброва в комментариях поздравили певицы Екатерина Бужинская, Оля Цыбульская и певец Виктор Павлик.

Скриншот: Instagram/pavlo_zibrov

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров объяснил причины популярности артистов его поколения. Также мы рассказывали, что Зибров планирует перезаписать свой хит "Женщина любимая" на украинском языке.