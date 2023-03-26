Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

Російський продюсер Йосип Пригожин

В мережі обговорюють запис розмови російського пропутінського продюсера Йосипа Пригожина та місцевого мільярдера Фархада Ахмедова. Вони пів години в нецензурній формі засуджували дії кремля, а також говорили про життя під санкціями.

Пригожин записав відео, в якому заперечує справжність матеріалу, а в соцмережах знаменитості активно коментують цей провал.

Подробиці

Під критику потрапила вся верхівка російської влади. Зокрема, Пригожин та Ахмедов говорять про те, що силовий блок кремля намагається списати провали російської армії на главу міноборони Сергія Шойгу.

Співрозмовники незадоволені диктатором путіним, який, на їх думку, вважався "успішним керівником" лише за часів високих цін на нафту й газ. Його команду Пригожин та Ахмедов називають "нікчемами, недієздатними, нерозумними, некваліфікованими". Президенту рф закидають також те, що він свідомо дистанціюється від конфлікту різних гілок влади.

Пригожин і Ахмедов у паніці ставлять питання, що робити далі. Крах путінського режиму в розмові вони сприймають як доконаний факт, але бояться подальших подій в країні-терористі.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика. 18+

Чоловік пропутінської співачки Валерії миттєво відреагував на запис його розмови з олігархом. Він заперечує, що це його голос. На відео з виправданням продюсер виглядає переляканим, він запинається.

"Сьогоднішні технології, нейромережі дозволяють підробити не лише голос, а й бесіду… Мою політичну позицію всі знають, вона присутня у всіх інтерв'ю та у громадському полі", — заявив Пригожин.

Реакція знаменитостей

Кінопродюсер, режисер та медіамагнат Олександр Роднянський опублікував пост у своєму Instagram з цього приводу.

"Ми вперше почули те, в чому я був упевнений — представники російської еліти ненавидять путіна, зневажають медведєва, повністю усвідомлюють масштаб катастрофи та розуміють, що жодного майбутнього з путіним країна не має. Але вони налякані, не готові самі щось робити і просто чекають на диво — коли режим впаде. Що буде з Пригожиним та Ахмедовим, не знаю. Усі спроби переконати хоч когось у фейковості запису безнадійні", — написав він.

Під публікацією свої коментарі залишили український шоумен Андрій Бєдняков та російська гумористка Тетяна Лазарєва, яка підтримує Україну та живе в Іспанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінська зірка "Сватів", російська акторка Олеся Железняк, подумки звертається до Володимира Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей. Також ми писали, що співачка Світлана Лобода розповіла про пропутінського Філіпа Кіркорова та дзвінки від російської влади.