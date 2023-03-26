Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля arrow

Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

26 березня 2023 14:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російський продюсер Йосип Пригожин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В мережі обговорюють запис розмови російського пропутінського продюсера Йосипа Пригожина та місцевого мільярдера Фархада Ахмедова. Вони пів години в нецензурній формі засуджували дії кремля, а також говорили про життя під санкціями.

Пригожин записав відео, в якому заперечує справжність матеріалу, а в соцмережах знаменитості активно коментують цей провал. 

Читайте також:

Подробиці

Під критику потрапила вся верхівка російської влади. Зокрема, Пригожин та Ахмедов говорять про те, що силовий блок кремля намагається списати провали російської армії на главу міноборони Сергія Шойгу.

Співрозмовники незадоволені  диктатором путіним, який, на їх думку, вважався "успішним керівником" лише за часів високих цін на нафту й газ. Його команду Пригожин та Ахмедов називають "нікчемами, недієздатними, нерозумними, некваліфікованими". Президенту рф закидають також те, що він свідомо дистанціюється від конфлікту різних гілок влади.

Пригожин і Ахмедов у паніці ставлять питання, що робити далі. Крах путінського режиму в розмові вони сприймають як доконаний факт, але бояться подальших подій в країні-терористі.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика. 18+

Чоловік пропутінської співачки Валерії миттєво відреагував на запис його розмови з олігархом. Він заперечує, що це його голос. На відео з виправданням продюсер виглядає переляканим, він запинається. 

"Сьогоднішні технології, нейромережі дозволяють підробити не лише голос, а й бесіду… Мою політичну позицію всі знають, вона присутня у всіх інтерв'ю та у громадському полі", — заявив Пригожин.

Реакція знаменитостей

Кінопродюсер, режисер та медіамагнат Олександр Роднянський опублікував пост у своєму Instagram з цього приводу. 

"Ми вперше почули те, в чому я був упевнений — представники російської еліти ненавидять путіна, зневажають медведєва, повністю усвідомлюють масштаб катастрофи та розуміють, що жодного майбутнього з путіним країна не має. Але вони налякані, не готові самі щось робити і просто чекають на диво — коли режим впаде. Що буде з Пригожиним та Ахмедовим, не знаю. Усі спроби переконати хоч когось у фейковості запису безнадійні", — написав він.

Під публікацією свої коментарі залишили український шоумен Андрій Бєдняков та російська гумористка Тетяна Лазарєва, яка підтримує Україну та живе в Іспанії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінська зірка "Сватів", російська акторка Олеся Железняк, подумки звертається до Володимира Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей. Також ми писали, що співачка Світлана Лобода розповіла про пропутінського Філіпа Кіркорова та дзвінки від російської влади.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:45 В Одесі терміново потрібна донорська кров групи 2 (+)

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

15:38 Що підготували творці шоу "Я люблю Україну" у другому випуску

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:18 Одещина посіла 6 місце в країні за темпами декомунізації

15:09 Україна отримала від Франції майже 200 тонн енергетичного обладнання

15:02 Українські прикордонники "приземлили" вісім ворожих БпЛА

14:56 Найближчі три дні в Одесі прогнозують жовтий рівень небезпеки

Новина з фото

14:55 "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж: перше фото

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

11:17 В Україні відзначають День Національної гвардії: хто привітав бійців

Новина з відео

09:59 Сирський показав роботу бойової авіації України по окупантах на східному напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:42 СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина: деталі скандалу

Новина з відео

23:25 Молодіжка додає впевненості: Ротань про підготовку до гри з Англією

Новина з відео

22:30 Англія — Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості

Новина з відео

21:45"Ворог став ще більш ізольованим і безнадійним": Зеленський підбив підсумки тижня

Новина з відео

21:07Нова адаптація твору Стівена Кінга та титулована українська драма "Памфір": кінопрем'єри тижня

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Актуальне по темі

None 26 Березень 15:44

В Одесі терміново потрібна донорська кров групи 2 (+)

None 26 Березень 15:43

У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

None 26 Березень 15:37

Що підготували творці шоу "Я люблю Україну" у другому випуску

None 26 Березень 15:29

У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB