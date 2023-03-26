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Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

26 марта 2023 14:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский продюсер Иосиф Пригожин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В сети обсуждается запись разговора российского пропутинского продюсера Иосифа Пригожина и местного миллиардера Фархада Ахмедова. Они полчаса в нецензурной форме обсуждали действия кремля, а также говорили о жизни под санкциями.

Пригожин записал видео, в котором отрицает подлинность материала, а в соцсетях знаменитости активно комментируют этот провал.

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Подробности

Под критику попала вся верхушка российской власти. В частности, Пригожин и Ахмедов говорят о том, что силовой блок кремля пытается списать провалы российской армии на главу минобороны Сергея Шойгу.

Собеседники недовольны диктатором путиным, который, по их мнению, считался "успешным руководителем" только при высоких ценах на нефть и газ. Его команду Пригожин и Ахмедов называют "ничтожными, недееспособными, неразумными, неквалифицированными". Президента рф упрекают также в том, что он сознательно дистанцируется от конфликта разных ветвей власти.

Пригожин и Ахмедов в панике задают вопрос, что делать дальше. Крах путинского режима в разговоре они воспринимают как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в стране-террористе.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Муж пропутинской певицы Валерии мгновенно отреагировал на запись его разговора с олигархом. Он отрицает, что это его голос. На видео с оправданием продюсер выглядит испуганным, он запинается.

"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", — заявил Пригожин.

Реакция знаменитостей

Кинопродюсер, режиссер и медиамагнат Александр Роднянский опубликовал пост в своем Instagram по этому поводу.

"Мы впервые услышали то, в чем я был уверен — представители российской элиты ненавидят путина, презирают медведева, полностью осознают масштаб катастрофы и понимают, что никакого будущего с путиным у страны нет. Но они напуганы, не готовы сами что-то делать и просто ждут чудо — когда режим падет. Что будет с Пригожиным и Ахмедовым, не знаю. Все попытки убедить хоть кого-нибудь в фейковости записи безнадежны", — написал он.

Под публикацией свои комментарии оставили украинский шоумен Андрей Бедняков и российская юмористка Татьяна Лазарева, которая поддерживает Украину и живет в Испании.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинская звезда "Сватов", российская актриса Олеся Железняк, мысленно обращается к Владимиру Зеленскому, придумывая убийство своих детей. Также мы писали, что певица Светлана Лобода рассказала о пропутинском Филиппе Киркорове и звонках от российских властей.

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