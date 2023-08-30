Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт прокоментував виїзд у США під час війни

Комік Олександр Еллерт. Фото: Instagram/ellert_a

Переможець першого сезону телевізійного шоу "Холостячка", комік та сценарист Олександр Еллерт, який зараз живе у США, розкритикував матеріал одного з найпопулярніших новинних порталів України та його авторку.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Напередодні Дня Незалежності, на сайті ТСН з’явилась стаття про знаменитостей, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни. Еллерт опинився в компанії зрадників гумориста Щегеля, режисерів Байрак та Голубкова. За інформацією авторки матеріалу, зірка "Холостячки" не повернувся після робочої поїздки.

Фрагмент вищезгаданої статті. Скриншот: ТСН

Олександр повідомив, що виїхав з України на законних підставах. Ба більше - повертався двічі на Батьківщину.

"Я офіційно покинув Україну по усім нормам законодавства під час військового положення. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, "Шлях", "Добробат" — ніякого відношення до мого перетинання кордону не мають. Тому прошу офіційно від***тися від мене", — заявив Елелрт.

Скриншот: Instagram/ellert_a

Нагадаємо, раніше ми писали, як Олександр Еллерт спілкується з росіянами у США. Також ми розповідали, що "холостяк" Алекс Топольський відмовився розмовляти українською.