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Победитель "Холостячки" Александр Эллерт прокомментировал выезд в США во время войны

30 августа 2023 12:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Победитель "Холостячки" Александр Эллерт прокомментировал выезд в США во время войны
Комик Александр Эллерт. Фото: Instagram/ellert_a
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победитель первого сезона телевизионного шоу "Холостячка", комик и сценарист Александр Эллерт, который сейчас живет в США, раскритиковал материал одного из самых популярных новостных порталов Украины и его автора.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Подробности скандала

В канун Дня Независимости, на сайте ТСН появилась статья о знаменитостях, выехавших за границу во время полномасштабной войны. Эллерт оказался в компании предателей юмориста Щегеля, режиссеров Байрака и Голубкова. По информации автора материала, звезда "Холостячки" не вернулся после рабочей поездки.

Фрагмент вышеупомянутой статьи. Скриншот: ТСН

Александр сообщил, что уехал из Украины на законных основаниях. Более того — возвращался дважды на Родину.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, "Шлях", "Добробат" — никакого отношения к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально, от***тесь от меня", — заявил Эллерт.

Скриншот: Instagram/ellert_a

Напомним, ранее мы писали, как Александр Эллерт общается с россиянами в США. Также мы рассказывали, что "холостяк" Алекс Топольский отказался разговаривать на украинском.

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