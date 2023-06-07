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Победитель известного талант-шоу уже неделю прикован к постели и без сознания

7 июня 2023 13:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Победитель известного талант-шоу уже неделю прикован к постели и без сознания
Американский певец Майкл Гримм. Фото: Instagram/michaelgrimmmusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победитель пятого сезона телешоу America's Got Talent ("Америка имеет талант") певец Майкл Гримм находится в реанимации. Больше недели звезда не может прийти в сознание.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности

Жена певца Люси Золцерва-Гримм говорит, что Майкл был госпитализирован после Дня памяти (в США это 29 мая) и остается без сознания. Хотя Майклу удалось снова дышать самостоятельно. По словам женщины, причина проблем со здоровьем до сих пор не выяснена. Врачи не поставили диагноз.

В прошлом месяце певец стал болеть все чаще. Люси уверяет, что он едва ходил и не мог приподнять голову, поэтому она срочно отвезла его в медицинское учреждение. Так звезда оказался в реанимации, где состояние значительно ухудшилось.

Врачи подключили Майкла к аппарату искусственной вентиляции лёгких, с которого его уже сняли. Все запланированные шоу певца упразднены.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Алек Болдвин впервые вышел на связь после операции на тазобедренном суставе. Также мы писали, что за два месяца до смерти американо-швейцарская певица Тина Тернер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

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