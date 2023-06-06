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Алек Болдвін вперше вийшов на зв'язок після операції

6 червня 2023 15:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Алек Болдвін вперше вийшов на зв'язок після операції
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні американський актор Алек Болдвін опинився на лікарняному ліжку. 65-річну кінозірку прооперували. Знаменитості замінили тазостегновий суглоб. 

У своєму Instagram Болдвін вийшов на зв’язок з підписниками та розповів, як себе почуває. 

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Подробиці 

Багатодітний голлівудський батько зізнався, що проблеми з ногами почалися ще п'ять років тому. Операція була потрібна йому ще два роки тому, але Болдвіну не вдавалося викроїти вільні дні у своєму щільному графіку.

"Було важко, але в мене не було часу займатися цим з точки зору роботи та графіка. У мене не було 4-6 тижнів, щоб обмежити себе в такий спосіб", — зізнався Болдуїн.

За словами актора, коли він все ж таки зібрався лягти під ніж, йому довелося відмовитися від операції через проблеми з аналізами. Лікарів не влаштували показники цукру у крові. 

Втім, зараз це йому вдалося. Болдуїн заявив, що планує відмовитись від прописаних ліків, оскільки втомився від побічних ефектів. Деякий час кінозірка буде дотримуватися постільного режиму. 

Операція пройшла лише за кілька тижнів після того, як Алек повернувся зі зйомок вестерну "Іржа". Саме при виробництві цього фільму кінозірка застрелив кінооператорку Галину Гатчінс, яка родом з України.

Болдвін був фігурантом судового процесу. Актора звинуватили в ненавмисному вбивстві. Втім, у квітні йому вдалося досягти того, щоб справа проти нього була закрита.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алек Болдвін виплачуватиме кошти родині вбитої українки. Також ми розповідали, що Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька Алека, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер. 

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