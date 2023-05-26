За два місяці до смерті Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям

Співачка Тіна Тернер. Фото: Reuters

За два місяці до своєї смерті, 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер дала інтерв’ю Європейському альянсу здоров’я нирок. В ньому вона розповіла про свої численні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє видання People.

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Хворі нирки

2017 року легендарній співачці пересадили нирку. Її вона отримала від чоловіка Ервіна Баха.

"Місяці після трансплантації були позначені нескінченними підйомами і падіннями. Час від часу мій організм намагався відторгнути донорську нирку, як це часто буває після трансплантації. Часто це вимагало більшої кількості госпіталізацій. Я постійно відчувала нудоту та запаморочення, забувала про речі та дуже боялася. Ці проблеми досі не повністю вирішені. Мені зараз приписали кілька рецептів, і я дуже ретельно стежу за рекомендаціями лікарів. Бо я знаю, що можу довіряти їм та їхній терапії", — зізналась Тіна.

Тернер закликала всіх приділяти особливу увагу своєму здоров’ю та не забувати робити чекапи.

Співачка Тіна Тернер. Фото: Reuters

Інші проблеми

Протягом своєї тривалої 60-річної кар'єри співачка часто відкрито розповідала про свої проблеми зі здоров'ям, які почалися ще 1978-го, коли їй поставили діагноз гіпертонія.

"Я не пам’ятаю, щоб мені коли-небудь пояснювали, що означає високий кров’яний тиск або як він впливає на організм. Я вважала високий кров'яний тиск своєю нормою. Тому я не дуже намагалась його контролювати", — розповіла Тернер.

2013 року Тернер перенесла інсульт лише через три тижні після того, як вийшла заміж за Баха. Тоді співачка дізналася, що її нирки більше не працюють так добре, як до цього.

Тіна почала приймати ліки, що відпускаються за рецептом, щоб контролювати гіпертонію, хоча від таблеток вона почувалася ще гірше. Пізніше артистка поїхала до лікаря-гомеопата у Франції.

"Я не знала, що неконтрольована гіпертонія погіршить мою ниркову хворобу і що я вб’ю свої нирки, відмовившись від контролю над кров’яним тиском. Я б ніколи не замінила свої ліки гомеопатичними альтернативами, якби уявляла, скільки для мене поставлено на мапу. Завдяки своїй наївності я дійшла до того моменту, коли мова йшла про життя чи смерть", — підсумувала Тернер.

Співачка Тіна Тернер. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, куди приносять квіти тисячі шанувальників Тіни Тернер, аби вшанувати її пам’ять. Також ми розповідали, як співачка Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер.