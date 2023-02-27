Победительница Евровидения-2018 Netta зачитала на украинском рэп вместе с alyona alyona

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2018" Netta

С концертом в Тель-Авив (Израиль) посетила рэп-исполнительница alyona alyona. Алена Савраненко (настоящее имя певицы) обещала сюрприз поклонникам. И он удался на все сто.

Об этом alyona alyona рассказала в своих Instastories.

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Концерт alyona alyona посетила победительница песенного конкурса "Евровидение-2018" Netta. С телефона она по-украински зачитала текст песни "Пушка". А потом без подсказок под громкие аплодисменты фанатов исполнила ее вместе с украинской рэп-исполнительницей.

"Нетта, спасибо тебе за выступление со мной. Ты невероятная. Надеюсь, однажды мы встретимся снова и споем вместе в мирной Украине", — написала alyona alyona.

Netta в своих сториз отметила, что ей понравилось читать на украинском языке.

Напомним, ранее мы писали, что рэпершу alyona alyona прооперировали. Также певица поделилась результатами анализа своего лечения.