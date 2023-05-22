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Победительница "Холостяк–12" впервые показала любимого: Топольский кусает локти

22 мая 2023 11:21
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Лозовицкая впервые показала своего нового парня – Алексу Топольскому нужно поучиться
Победительница шоу "Холостяк–12" Екатерина Лозовицкая на шоу. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская модель и победительница романтического проекта "Холостяк–12" Екатерина Лозовицкая удивила публику новыми снимками. Девушка впервые показала своего нового любимого и рассказала, какое свидание он устроил для нее в другой стране.

Соответствующие фотографии Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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После завершения 12–го сезона шоу "Холостяк" его победительница, модель Екатерина Лозовицкая и главный герой Алекс Топольский имели отношения довольно недолго. После расставания девушка была одна долгое время, но на этот раз она решила впервые показать своего нового парня.

"Просто сказал, что у меня есть 30 минут, чтобы собраться на свидание… Свидание в другой стране. Нет ничего прекраснее, чем действующий мужчина", – написала с восторгом победительница романтического шоу "Холостяк".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Многочисленные пользователи решили не проходить мимо и высказать свое мнение по поводу новой публикации Екатерины Лозовицкой. Люди стали оставлять много комментариев под фотографиями девушки, где она впервые показала своего любимого.

"Ну да, логично... кто-то так действует, а кто-то в окопах сидит...", "Удивительно, если такие слова сказал парень из Украины…", "Действует, то хорошо) А действовать так, чтобы москаля хоть одного застрелить . Вот действительно показатель)", "А я читаю комментарии, и думаю, наверное, люди уже сколько горя напились из-за войны, что не могут радоваться чужому счастью", "Почему он не защищает Родину?", – высказались люди в комментариях под фотографиями Екатерины Лозовицкой.

Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что бывший герой шоу "Холостяк" Алекс Топольский показал свою новую девушку.

Ранее мы рассказывали о том, что герой шоу "Холостяк–12" Алекс Топольский раскритиковал победительницу проекта Екатерину Лозовицкую.

Также мы сообщали о том, что победительница шоу "Холостяк–12" Екатерина Лозовицкая рассказала все об Алексе Топольском.

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