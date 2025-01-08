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Победительница Холостяка экстренно эвакуируется из Лос-Анджелеса

8 января 2025 11:49
Мария Покровская - Редактор
Александра Шульгина с семьей экстренно эвакуируется из Калифорнии из-за пожара - фото
Александра Шульгина. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Мария Покровская - Редактор

Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина вместе с семьей оказалась неподалеку от эпицентра стихийного бедствия. В штате Калифорния в США, где живет семья, разгорелся масштабный пожар.

В своем Instagram знаменитость вышла на связь с подписчиками и рассказала, что происходит.

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В stories Александра рассказала, что в их дом находится всего в 10 минутах от огненного бедствия. Блогер сначала известили о том, что необходимо забрать дочь из школы.

"У нас экстренная эвакуация Анджелины из школы и всех детей из-за сильного пожара. Эвакуируют сейчас целый район. Надеемся, все будет хорошо", — поделилась Шульгина.

Александра Шульгина рассказала об эвакуации
Александра Шульгина рассказала об эвакуации. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Однако вскоре была объявлена эвакуация всего населения, из-за ветров, которые стремительно распространяют пожар. Поэтому семья быстро собрала все необходимые вещи, чтобы уехать из дома.

Александра Шульгина эвакуируется из Лос-Анджелеса
Александра Шульгина эвакуируется из Лос-Анджелеса. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Блогер призналась, что никогда в жизни не испытывала такого ужаса и была очень взволнована. Как поделилась Александра, в результате пожара вспыхнул дом их друзей, а также школа, в которой учился сын ее мужа.

Александра Шульгина показала пожар в Калифорнии
Александра Шульгина показала пожар в Калифорнии. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Пожары остановить не могут, они пошли дальше. Ветер сильный еще сутки. Такого ужаса я никогда не испытывала. Сгорела школа сына мужа, горят дома друзей, парки, магазины, машины, люди, которые не успели эвакуироваться. Я молюсь, чтобы все остались живы. Вещи — наживное. Заработаем, купим", — написала Александра.

Шульгина рассказала о последствиях пожара в Лос-Анджелесе
Шульгина рассказала о последствиях пожара в Лос-Анджелесе. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Как известно, сейчас власти штата пытаются эвакуировать все население в эпицентре пожара и оказывают помощь пострадавшим. Американские чиновники сообщают о том, что около 30 тысяч жителей должны эвакуироваться, а огонь может уничтожить более 13 тысяч зданий.

По прогнозам метеорологов этот пожар может стать крупнейшим за последние десять лет в Южной Калифорнии.

По прогнозам метеорологов этот пожар может стать крупнейшим за последние десять лет в Южной Калифорнии.

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стихийное бедствие шоу Холостяк пожар украинские звезды Калифорния

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