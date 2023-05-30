Переможниця шоу "Холостяк" Лозовицька зробила серйозний крок у стосунках

Блогерка Катерина Лозовицька. Фото: Instagram/kateryna_lozovytska

Нещодавно переможниця дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька вперше показала свого нового бойфренда. Вочевидь, на нього в блогерки серйозні плани. Екскохана бізнесмена Алекса Топольського вже познайомила обранця з батьками.

Про це вона розповіла в сторіз свого Instagram.

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Подробиці

Блогерка, на яку в соцмережі підписані понад 250 тисяч фоловерів, влаштувала сімейний ланч в одному з закладів Варшави. Саме до столиці Польщі з Києва нещодавно переїхала Лозовицька. Під час спілкування з батьками Катерина познайомила батьків з новим обранцем.

Батьки блогерки Катерини Лозовицької. Скриншот: Instagram/kateryna_lozovytska

Блогерка не приховує обличчя бойфренда, втім не розповідає, чим він займається та не розсекречує його ім’я. Новоспечена парочка останнім часом багато подорожують. Так, наприклад, нещодавно вони гуляли в столиці Чехії, Празі. А вже сьогодні, 30 травня, полетіли на іспанський острів Тенерифе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця шоу "Холостяк-12" назвала причини розставання з Топольським. Також ми розповідали, що Топольський показав свою нову дівчину, з якою сходив на побачення на індонезійському острові Балі.