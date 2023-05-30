Победительница шоу "Холостяк" Лозовицкая сделала серьезный шаг в отношениях

Блогерша Екатерина Лозовицкая. Фото: Instagram/kateryna_lozovytska

Недавно победительница двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая впервые показала своего нового бойфренда. Очевидно, на него у блогерши серьезные планы. Экс-возлюбенная бизнесмена Алекса Топольского уже познакомила избранника с родителями.

Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

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Блогерша, на которую в соцсети подписаны более 250 тысяч фолловеров, устроила семейный ланч в одном из заведений Варшавы. Именно в столицу Польши из Киева недавно переехала Лозовицкая. Во время общения с родителями Екатерина познакомила родителей с новым избранником.

Родители блогерши Екатерины Лозовицкой. Скриншот: Instagram/kateryna_lozovytska

Блогерша не скрывает лицо бойфренда, впрочем, не рассказывает, чем он занимается и не рассекречивает его имя. Новоиспеченная парочка в последнее время много путешествует. Так, например, они недавно гуляли в столице Чехии, Праге. А уже сегодня, 30 мая, улетели на испанский остров Тенерифе.

Напомним, ранее мы писали, что победительница шоу "Холостяк-12" назвала причины расставания с Топольским. Также мы рассказывали, что Топольский показал свою новую девушку, с которой сходил на свидание на индонезийском острове Бали.