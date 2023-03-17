Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Переможниця одного з сезонів популярного телешоу "Від пацанки до панянки" Ірина Слюнько

Переможниця одного з сезонів популярного телешоу "Від пацанки до панянки" Ірина Слюнько опинилась в епіцентрі мовного скандалу. Аудіозапис зірки в одному з месенджерів з поясненням її позицією обурило жителів одного з київських ЖК.

Відео з’явилось у Telegram каналі КиевInfo.

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В голосовому повідомленні Слюнько пояснює, чому вона спілкується російською. За її словами, вона жила та навчалась в Херсоні. Тому в побуті спілкується саме цією мовою. Втім, соцмережі веде українською.

Після перемоги в телевізійному шоу Ірина виграла квартиру в столиці та переїхала з Херсону. Втім, порозуміння з жителями ЖК не знайшла.

"Ваш к**чений київський бомонд мене вже за**ав, чесно кажучи. Я все життя прожила в Херсоні, я навчалася в російській школі, розмовляла і розмовлятиму російською мовою. Так, у нас українська, але мені так пох*й, чесно кажучи. Ви — гниди, реально гниди. А я вам так скажу: я розмовляю російською та українською мовами. А ви просто к**чені люди", — висловилась телезірка.

УВАГА! У відео присутня ненормативна лексика. 18+

У своїх соцмережах Слюнько прокоментувала інцидент. За її словами, висловлювання про мову вирвані з контексту. Вона була і є за Україну, тому не виїжджає з країни. Конфлікт стався через паркування автомобіля телезірки. За твердженнями Слюнько, жителі ЖК їй погрожували. І в неї є всі скріни та докази.

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