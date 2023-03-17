Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали
Победительница одного из сезонов популярного телешоу "От пацанки до панянки" Ирина Слюнько оказалась в эпицентре языкового скандала. Аудиозапись звезды в одном из мессенджеров с объяснением ее позиции возмутила жителей одного из киевских ЖК.
Видео появилось в Telegram канале КиевInfo.
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В голосовом сообщении Слюнько объясняет, почему она общается на русском. По ее словам, она жила и обучалась в Херсоне. Поэтому в быту говорит именно на этом языке. Впрочем, соцсети ведет по-украински.
После победы в телевизионном шоу, Ирина выиграла квартиру в столице и переехала из Херсона. Впрочем, понимания с жителями ЖК не нашла.
"Ваш к**ченый киевский бомонд меня уже за**ал, честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря. Вы — гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто к**ченые люди", — высказалась телезвезда.
ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+
В своих соцсетях Слюнько прокомментировала инцидент. По ее словам, высказывания о языке вырваны из контекста. Она была и есть за Украину, потому не уезжает из страны. Конфликт произошел из-за парковки автомобиля телезвезды. По утверждениям Слюнько, жители ЖК ей угрожали. И у нее есть все скрины и доказательства.
Напомним, ранее мы писали, что бывший ректор, а ныне президент Киевского университета культуры и искусств певец Михаил Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал.