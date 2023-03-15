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"В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

15 березня 2023 18:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Президент Київського університету культури і мистецтв, співак Михайло Поплавський
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишній ректор, а нині президент Київського університету культури і мистецтв, співак Михайло Поплавський опинився в епіцентрі скандалу. В соцмережах обговорюють відео, які абітурієнти та студенти вишу зняли на мобільні телефони. В своїх промовах Поплавський двічі образив дівчат.

Відео стали вірусними у TikTok.

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Деталі 

Студенти КНУКіМ опублікували відео, на якому президент вишу зневажливо висловлюється про дівчат. Поплавський заявив, що в університеті навчається 80% "тьолок".

На заході одна з дівчин із залу запитала про кейтеринг на заході і уточнила, чи пригощатимуть гостей варениками. На її запитання Поплавський відповів: "Подивися на себе, ще вареники тобі". Ця фраза 73-річного співака обурила присутніх. 

Мовчати вони не стали та поставили Поплавському запитання щодо неповажливих звернень до студенток та спілкування з ними на "ти".

"Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його ректор називає своїх студенток "тьолками" та "малими"?", — поцікавився один з хлопців. 

 Поплавський став заперечувати подібні висловлювання, але після надання доказів почав виправдовуватися. Співак заявив, що це провокація.  

"Мене немає за що критикувати взагалі. Я чистий піарник. Якщо скандалу немає, я його придумаю. Ми зараз не говоримо, повага чи не повага. Я буду звертатися на "ти". Я до студентів на "ви" не звертаюсь", — заявив Поплавський.

У коментарях студенти та небайдужі висловили своє обурення позицією Поплавського та закликали абітурієнтів не вступати до його вишу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іво Бобул потрапив в епіцентр сексистського скандалу через висловлювання про те, що сучасні жінки стали розпещеними та меркантильними. Також ми розповідали, що Михайло Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ.

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