Монатік вперше розповів, де зараз його сім'я – відверте інтерв'ю

Український виконавець Монатік під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець, композитор та заслужений артист України Монатік дав відверте інтерв’ю. Під час розмови зі Славою Дьоміним український артист розповів про те, де зараз знаходиться його дружина із синами під час війни.

Про це Монатік розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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На початку повномасштабної війни в Україні Монатік разом зі своєю сім’єю перебував за кордоном. Але згодом український виконавець повернувся до країни та почав активно давати благодійні концерти, де він збирає кошти на підтримку Збройних сил України.

Український артист Монатік на інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно він дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну, де вперше розповів, де зараз перебуває його дружина із синами. За його словами, зараз його сім’я знаходиться в Англії, де його сини закінчили перший клас. Проте, Монатік зазначив, що незабаром його сім’я повернеться додому.

Він зазначив, що дуже сумує за своєю сім’ю, а поки її немає, він мешкає у будинку за містом. Але, коли рідні Монатіка повернуться до України, він разом з ними переїде до однієї з київських квартир. Він сподівається, що його сини підуть до школи вже в Україні.

Також Монатік розповів про те, де він бере гроші, щоб жити під час війни в Україні. За його словами, він відклав багато грошей, які він заробив ще до початку війни. Крім того, артист розповів, скільки витрачає його сім’я на життя в Англії.

За словами українського виконавця, його сім’ї потрібно сто тисяч гривень на комфортне проживання в Англії.

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