Перепел старый хит: Монатик выступил вместе с Могилевской

Наталья Могилевская и Дима Монатик. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вчера во Дворце Украины в Киеве состоялся сольный концерт Димы Монатика . Певец как всегда удивил ярким шоу, а также неожиданным дуэтом. Исполнитель выступил с Наталией Могилевской — они вместе спели ее старый хит.

Видео с выступления Monatik опубликовал в своем Instagram .

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Monatik объявил о туре по Украине, который начал с Киева. Певец представил новое большое шоу и украинский репертуар. И, конечно же, приготовил для поклонников сюрприз. Он пригласил "поностальгировать" Наталью Могилевскую, с которой они вместе исполнили несколько известных и всеми любимых песен певицы.

Со сцены звучали старые хиты среди которых "Відправила месседж" и "Відірватись від землі". Также Могилевская спела и сама, отправив Диму Монатика на бэквокал.

Исполнители обещают, что их дуэт на песню "Відправила месседж" будут записаны и выпущены на музыкальных платформах.

Напомним, недавно Дима Монатик рассказал, как и где провел ночь обстрелов. Также мы писали, что певец впервые рассказал , где была его жена с сыновьями после начала вторжения.