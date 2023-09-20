Переспівав рідною мовою: Алєксєєв презентував українську версію "Океанами стали"

Співак Alekseev. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Співак Alekseev переспівав ще одну свою відому пісню. Тепер "Океанами стали" зазвучала українською.

Про це співак розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Подробиці

Микита Алєксєєв - український співак, півфіналіст четвертого сезону телевізійного шоу "Голос країни", деякі пісні стали справжніми хітами і набирали десятки мільйонів переглядів на YouTube.

Але всі найпопулярніші хіти співака були створені до повномасштабного вторгнення і звучали російською мовою. Українці зараз переважно бойкотують пісні російською мовою, тож деякі виконавці перезаписують свою хіти рідною мовою. І звучать вони не те що не гірше, а навіть краще!

Місяць тому Alekseev випустив першу свою відому пісню переспівану українською мовою. Це пісня "Як ти там".

Сьогодні виконавець презентував українською мовою ще одну свою відому пісню "Океанами стали".

Прихильники вже висловили своє захоплення новим треком у коментарях.

Коментар під дописом в Instagram: alekseev_officiel

Коментар під дописом в Instagram: alekseev_officiel

Коментар під дописом в Instagram: alekseev_officiel

Та шанувальники Alekseev все ще чекають на пісню "Пьяное солнце" українською мовою. Відео на цю пісню має 71 мільйон переглядів на YouTube.

Нагадаємо, нещодавно DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя і Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку не наважувалися випускати. Також ми писали, що ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там".

