Перепел на родном языке: Алексеев презентовал украинскую версию "Океанами стали"

Певец Алексеев. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Певец Алексеев перепел еще одну свою известную песню. Теперь "Океанами стали" зазвучала на украинском.

Об этом певец рассказал на своей странице в Instagram .

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Никита Алексеев – украинский певец, полуфиналист четвертого сезона телевизионного шоу "Голос країни", некоторые песни которого стали настоящими хитами и набирали десятки миллионов просмотров на YouTube.

Но все самые популярные хиты певца были созданы до полномасштабного вторжения и звучали на русском языке. Украинцы сейчас преимущественно бойкотируют песни на русском, поэтому некоторые исполнители перезаписывают свои хиты на родном языке. И звучат они не то что не хуже, а даже лучше!

Месяц назад Alekseev выпустил первую свою известную песню, перепетую на украинском языке. Это песня "Как ты там".

Сегодня исполнитель презентовал на украинском языке еще одну свою известную песню "Океанами стали".

Поклонники уже выразили свое восхищение новым треком в комментариях.

Комментарий под корреспонденцией в Instagram: alekseev_officiel

Комментарий под корреспонденцией в Instagram: alekseev_officiel

Комментарий под корреспонденцией в Instagram: alekseev_officiel

Но поклонники Alekseev все еще ждут песню "Пьяное солнце" на украинском языке. Видео на эту песню набрало 71 миллион просмотров на YouTube .

Напомним, недавно DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополь и Пономарев очаровали чувственной балладой, которую не решались выпускать. Также мы писали, что ALEKSEEV перепел на украинском свой легендарный хит "Как ты там".