Драма на реальних подіях з Ді Капріо та прощання Майкла Кейна — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Вбивці квіткової повні". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість фільмів. Серед них, зокрема, багатомільйонний фільм Мартіна Скорсезе з оскароносними Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро, який триває понад три години.

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Вбивці квіткової повні (США)

В основі сюжету книга Еріка Рота, заснована на реальних подіях. Готуючись до зйомок, Скорсезе спілкувався з вождем племені оседжів та корегував фільм. Усі зйомки велися в штаті Оклахома. Саме в цій місцевості відбувалися згадані події. Бюджет фільму склав чималі 200 млн доларів.

За сюжетом, індіанці з племені оседжів у 1920-х роках знайшли на своїх землях фонтани з нафти. Родовища виявились надзвичайно прибутковими, тож індіанці були дуже багатими. У ці краї до свого дядька Вільяма (Роберт Де Ніро) у пошуках роботи приїхав Ернест (Леонардо Ді Капріо), ветеран Першої світової війни. Вільям взяв Ернеста під опіку та часто давав поради й настанови.

Тролі: Знову разом (США)

Це вже третій мультфільм у популярній франшизі про співочих тролей. До озвучування своїх ролей повернулися усі актори та співаки, задіяні у попередніх частинах. Також до творчого колективу додалися і нові голоси. Про роботу над цим фільмом оголосили у листопаді 2021 року.

Співак Джастін Тімберлейк, який озвучує головного героя, висловив зацікавленість у тому, щоб на екрани вийшло щонайменше сім анімаційних фільмів про цих персонажів. Головну жіночу роль озвучила акторка Анна Кендрік. За сюжетом, після усіх пригод, пережитих разом, Поппі та Бранч нарешті офіційно стали парою. Разом з чотирма старшими братами Бранч виходив на сцену, а фанатки падали з ніг від захвату.

Великий утікач (Велика Британія)

Драма заснована на реальних подіях, які відбулися влітку 2014 року. Тоді увага преси була прикута до сміливого дідуся, ігноруючи величні промови світових лідерів. Під час зйомок фільму використали спогади самого Бернарда Джордана.

Головну роль зіграв 90-річний Майкл Кейн, який нещодавно офіційно завершив свою кар'єру. Ця стрічка стала останньою в його фільмографії.

Терикони (Україна)

Документальна стрічка режисера Тараса Томенка була представлена на Берлінському кінофестивалі за чотири дні до повномасштабного вторгнення. На початку війни, що йде вже дев'ять років, ракета, випущена російськими військами у новорічну ніч, назавжди змінила життя 15-річної Насті і її брата, вбивши батька та зруйнувавши будинок.

Вони живуть в шахтарському місті Торецьку на лінії розмежування за 500 метрів від фронту. Дівчина зрідка ходить у напівзруйновану школу, слухає музику та збирає металобрухт з родичами, щоб вижити.

У пастці демона (США)

Фільм одночасно є жахами та комедією. За сюжетом, з друзями дитинства Енді та Брайсом у підлітковому віці сталося щось, що досі не дає обом спокою. Відтоді вони не спілкувалися, аж ось нарешті вирішили поновити стосунки. Брайс став голлівудською зіркою, а Енді знімає відео для YouTube, у яких грубо жартує над усіма, хто його оточує.

Давні друзі, а також приятелі Енді, які допомагають йому готувати контент, вирушають разом у величезний пустий будинок. Він розташований у віддаленій місцевості, тож компанія нікому не заважає.

Небезпечні води (США)

За сюжетом трилеру, Роуз має вирушити разом зі своєю матір'ю та її новим бойфрендом Дереком у подорож на яхті. Дівчина не в захваті від того, що їй доведеться провести найближчі дні у замкненому просторі з чоловіком, якого вона побачить вперше. Роуз погоджується в очікуванні на приємні розваги, однак майже одразу розуміє, що варто було дослухатися до своєї інтуїції. Дерек виявляється зовсім не таким милим, яким змальовувала його матір.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого місяця. Також ми розповідали, що як пройшла зіркова прем'єра фільму "Велика прогулянка".