Перевоплощение Куриленко, драма о евреях и легендарный хоррор: кинопремьеры недели

Актриса Ольга Куриленко в новом фильме. Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть фильмов. Среди них, в частности, историческая драма о евреях в начале 1940-х годов и экранизация популярной франшизы видеоигр "Пять ночей во Фредде"

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Королева Боудика (Великобритания)

По сюжету в 60-м году нашей эры на Британских островах обитали кельтские племена Икени. Их король Прасутаг долгое время являлся римским трибутарием. Римляне жестоко убили своего союзника и посягнули на его землю. В то же время жена короля, королева Боудика, которую и сыграла Куриленко, осталась один на один с врагом. Они с мужем не имели сыновей, так что единственным наследником престола осталась она. Отчаянная борьба разгневанной женщины против бесчисленной армии Римской империи вошла в историю.

Боевик и драма сняты по историческим событиям. Главную роль в фильме сыграла украинка Ольга Куриленко, которая была одной из девушек Бонда. Режиссером и сценаристом фильма стал Джесси Джонсон.

Пять ночей в Фредди (США)

По сюжету, когда Майк Шмидт подыскал себе работу ночного телохранителя, то он рассчитывал на покой и тишину. По крайней мере, этого можно было ожидать, когда присматриваешь за давно заброшенным помещением, где когда-то была семейная пиццерия с детскими комнатами для развлечений. На работу в первую ночь он даже взял с собой младшую сестренку Эбби. В полночь выяснилось, что четыре талисмана этого развлекательного центра совсем не рады гостям.

ШТТЛ (Украина, Франция)

Штетл — это типичное еврейское поселение, существовавшее в Восточной Европе до Второй мировой войны. Режиссер Ади Уолтер убрал из названия букву "е" — ее отсутствие символизирует пустоту, с которой сталкиваются герои ленты.

В ленте показывается история еврейского поселения во Львовской области у границы с Польшей. События охватывают одни сутки 21 июня 1941 накануне вторжения фашистов на территорию Украины.

Историческая драма является первой украинской лентой, снятой по технологии одного кадра (когда зритель не видит монтажных склеек), в копродукции с французскими партнерами. Украинская премьера "ШТТЛ" состоялась в августе в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, который прошел в Черновцах.

Сумасшедший экспресс (Франция, Бельгия)

Для главного героя, работающего на железнодорожную компанию, это рабочее изменение должно было быть обычной поездкой перед повышением. Но ему прислали строжайшего инспектора, которая следит за каждым шагом. Еще и конкуренты вредят. Вся поездка вышла из-под контроля, потому что похоже, что в этом поезде собрались самые безумные пассажиры. Он пойдет на все, чтобы получить работу мечты.

Безумные девушки (США)

Прошло 15 лет с того времени, когда Рен вместе с подругами не пропускала ни одной вечеринки. Сейчас они повзрослели и каждая живет своей жизнью. Ежедневные хлопоты безжалостно отодвинули на второй план общий досуг. Больнее всего воспринимает изменения именно Рен. После безуспешных попыток собрать подруг вместе она прибегает ко лжи. Главную роль сыграла известная канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев.

Ночь живых мертвецов (США)

Лента вышла еще в далеком 1968 году и установила канон жанра современного зомби-хоррора. Чтобы напомнить поклонникам об этом шедевре, в Украине в избранных кинотеатрах покажут отреставрированную версию фильма.

По сюжету, группа разных за характерами и предубеждениями людей прячется в заброшенном доме, пытаясь скрыться от оживших и покидающих кладбище мертвецов в поисках свежей человеческой плоти. Прагматический Бен делает все возможное, чтобы контролировать ситуацию, но когда кровожадные зомби окружают дом, другие уцелевшие начинают паниковать.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что о дублере звезды франшизы Гарри Поттера, которого парализовало на съемках, снимут фильм.