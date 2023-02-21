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Перезапуск "Хеллбоя" буде фолк-хорором із рейтингом R

21 лютого 2023 17:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Перезапуск Хеллбоя буде фолк-хорором із рейтингом R у кінотеатрах
Герой Хеллбой в кіноадаптації режисера Гільєрмо дель Торо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно стало відомо, що в розробці перебуває черговий перезапуск "Хеллбоя", зйомки якого почнуться вже у 2023 році. Режисер Браян Тейлор у розмові підтвердив ці плани та розповів, чого чекати від його адаптації.

Про це повідомляє виданням Collider.

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Деталі

За словами Тейлора, над сценарієм працювали творець "Хеллбоя" Майк Міньйола та його колега Крістофер Голден. Фільм буде адаптацією японського хорору The Crooked Man з рейтингом R.

"Ми обговорювали рейтинг і зійшлися на думці, що немає сенсу знімати фільм із рейтингом R, щоб він просто був. Проте оригінальний комікс похмурий, страшний, жорстокий, дорослий. Щоб точно передати його атмосферу, ми мали зняти з себе всі пута", — заявив режисер

Тейлор розповів, що у фільмі буде три головні герої, як і в коміксі, проте відьма Кора не буде однією із них. Натомість історія розповість про Хеллбоя, Тома Феррелла і нового персонажа, якого творець коміксів Майк Міньйола придумав для фільму.

Режисер зазначив, що акторів на головні ролі ще не затвердили, проте процес кастингу вже йде. Враховуючи оригінальний комікс, цього разу Хеллбой буде молодшим, ніж в інших фільмах.

Акторів планують затвердити вже дуже незабаром, оскільки зйомки розпочнуться у квітні. Вони пройдуть у Болгарії та Греції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Аватар: Шлях води" обігнав "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії.

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