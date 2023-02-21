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Перезапуск "Хэллбоя" будет фолк-хорором с рейтингом R

21 февраля 2023 17:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Перезапуск Хеллбоя будет фолк-хорром с рейтингом R в кинотеатрах
Герой Хеллбой в киноадаптации режиссера Гильермо дель Торо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно стало известно, что в разработке находится очередной перезапуск "Хэллбоя", съемки которого начнутся уже в 2023 году. Режиссер Брайан Тейлор в разговоре подтвердил эти планы и рассказал, чего ждать от его адаптации.

Об этом сообщает издание Collider.

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Подробности

По словам Тейлора, над сценарием работали создатель "Хеллбоя" Майк Миньола и его коллега Кристофер Голден. Фильм будет адаптацией японского хоррора The Crooked Man с рейтингом R.

"Мы обсуждали рейтинг и сошлись во мнении, что нет смысла снимать фильм с рейтингом R, чтобы он просто был. Однако оригинальный комикс угрюмый, страшный, жестокий, взрослый. Чтобы точно передать его атмосферу, мы должны были снять с себя все оковы", — заявил режиссер

Тейлор рассказал, что в фильме будет три главных героя, как и в комиксе, однако ведьма Кора не будет одной из них. А история расскажет о Хэллбое, Томе Феррелле и новом персонаже, которого создатель комиксов Майк Миньола придумал для фильма.

Режиссер отметил, что актеров на главные роли еще не утвердили, однако процесс кастинга уже идет. Учитывая оригинальный комикс, на этот раз Хэллбой будет младше, чем в других фильмах.

Актеров планируют утвердить очень скоро, поскольку съемки начнутся в апреле. Они пройдут в Болгарии и Греции.

Напомним, ранее мы писали, что "Аватар: Путь воды" обогнал "Титаник" и стал третьим самым кассовым фильмом в истории.

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