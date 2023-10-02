Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні

Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters

Світові знаменитості завітали на модний показ доньки Пола Маккартні, відомого дизайнера Стелли Маккартні. На її показ на Паризькому тижні моди прийшло безліч зірок, зокрема Періс Джексон, Періс Гілтон, Нікі Ротшильд і Кейт Бланшетт.

Про це пише Daily Mail.

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25-річна донька Майкла Джексона виглядала неймовірно стильно в міні-сукні в стилі тренча під картатим пальто, а Періс Гілтон позувала в білій сукні з мереживними вставками. Сестра Періс Нікі виглядала елегантно в блакитній сукні з вирізом.

Діджейка Періс Гілтон з сестрою Ніккі Ротшильд. Фото: Reuters

Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters

Девон Віндзор. Фото: Reuters

Сара Сампайо. Фото: Reuters

Шайніна Шейк. Фото: Reuters

Акторка Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Роберт Дауні-молодший з дружиною. Фото: Reuters

Періс Джексон. Фото: Reuters

Дівчина Ромео Бекхема Міа Ріган. Фото: Reuters

54-річна Кейт Бланшет завітала у джинсовому костюмі з м’якими кремовими шкіряними вставками на плечах. Ще одним зірковим відвідувачем був Роберт Дауні-молодший з дружиною Сьюзен.

Шаніна Шейк обрала кремовий піджак в стилі мілітарі без бюстгальтера під ним в поєднанні з білими штанами з високою талією. Дівчина Ромео Бекхема Міа Ріган обрала футболку футбольного клубу Арсенал.

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