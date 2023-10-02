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Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні

2 жовтня 2023 14:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні
Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Світові знаменитості завітали на модний показ доньки Пола Маккартні, відомого дизайнера Стелли Маккартні. На її показ на Паризькому тижні моди прийшло безліч зірок, зокрема Періс Джексон, Періс Гілтон, Нікі Ротшильд і Кейт Бланшетт.

Про це пише Daily Mail.

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25-річна донька Майкла Джексона виглядала неймовірно стильно в міні-сукні в стилі тренча під картатим пальто, а Періс Гілтон позувала в білій сукні з мереживними вставками. Сестра Періс Нікі виглядала елегантно в блакитній сукні з вирізом.

 

Діджейка Періс Гілтон з сестрою Ніккі Ротшильд. Фото: Reuters
Діджейка Періс Гілтон з сестрою Ніккі Ротшильд. Фото: Reuters

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters
Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters

 

Девон Віндзор. Фото: Reuters
Девон Віндзор. Фото: Reuters

 

Сара Сампайо. Фото: Reuters
Сара Сампайо. Фото: Reuters

 

Шайніна Шейк. Фото: Reuters
Шайніна Шейк. Фото: Reuters

 

Акторка Кейт Бланшетт. Фото: Reuters
Акторка Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

 

Роберт Дауні-молодший з дружиною. Фото: Reuters 
Роберт Дауні-молодший з дружиною. Фото: Reuters 

 

Періс Джексон. Фото: Reuters
Періс Джексон. Фото: Reuters

 

Дівчина Ромео Бекхема Міа Ріган. Фото: Reuters
Дівчина Ромео Бекхема Міа Ріган. Фото: Reuters

54-річна Кейт Бланшет завітала у джинсовому костюмі з м’якими кремовими шкіряними вставками на плечах. Ще одним зірковим відвідувачем був Роберт Дауні-молодший з дружиною Сьюзен.

Шаніна Шейк обрала кремовий піджак в стилі мілітарі без бюстгальтера під ним в поєднанні з білими штанами з високою талією. Дівчина Ромео Бекхема Міа Ріган обрала футболку футбольного клубу Арсенал.

Нагадаємо, відверта модна колекція Андре Тана здійняла фурор на Тижні моди в Парижі.

Раніше найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.

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