Пэрис Гилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина

Пэрис Гилтон вспомнила легендарный образ своей близкой подруги Бритни Спирс, одевшись в поп-икону на вечеринке Casamigos Halloween в Лос-Анджелесе. 42-летняя светская львица превратилась в соблазнительную стюардессу Бритни, появившуюся в музыкальном клипе на ее хит Toxic, возглавлявший чарты в 2003 году.

Эффектный выход Пэрис

Пэрис пришла на мероприятие в коротком платье и примерила шляпу бортпроводницы. Пэрис уложила свои яркие светлые волосы в длинный хвост, который был у Бритни. К ней присоединился ее муж Картер Реум, одетый как пилот. Публичное появление Пэрис произошло через несколько дней после выхода книги мемуаров Бритни "Женщина во мне".

В мемуарах Бритни хвалит Пэрис и восхищается ее добротой.

Она сказала, что Пэрис была одной из немногих людей, которые помогли ей, когда она в этом больше всего нуждалась, и что она всегда была "самым хорошим" человеком.

Пэрис отправили по почте копию мемуаров с запиской от Бритни.

Ранее в этом месяце Пэрис сказала, что видит удивительные параллели между книгой Бритни и ее собственными мемуарами, вышедшими в марте.

В книге Бритни The Woman In Me написала, что сделала аборт, когда встречалась с Джастином Тимберлейком.

В своих мемуарах Пэрис также рассказала, что сделала аборт в 22 года.

"Для меня это было очень целебно. Очень трудно снова переживать и вспоминать вещи, которые ты не хочешь вспоминать, но говорить об этом, я считаю, очень важно, просто отпустить это. Кроме того, в мире так много людей, которые проходили через подобные ситуации, поэтому они будут чувствовать себя менее одинокими", — рассказала Пэрис.

Хилтон также рассказала, что недавно видела Спирс и что певица чувствует себя хорошо.

