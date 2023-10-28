Пэрис Гилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина

Пэрис Хилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина
Пэрис Гилтон вспомнила легендарный образ своей близкой подруги Бритни Спирс, одевшись в поп-икону на вечеринке Casamigos Halloween в Лос-Анджелесе. 42-летняя светская львица превратилась в соблазнительную стюардессу Бритни, появившуюся в музыкальном клипе на ее хит Toxic, возглавлявший чарты в 2003 году.
Об этом пишет Daily Mail.
Эффектный выход Пэрис
Пэрис пришла на мероприятие в коротком платье и примерила шляпу бортпроводницы. Пэрис уложила свои яркие светлые волосы в длинный хвост, который был у Бритни. К ней присоединился ее муж Картер Реум, одетый как пилот. Публичное появление Пэрис произошло через несколько дней после выхода книги мемуаров Бритни "Женщина во мне".
В мемуарах Бритни хвалит Пэрис и восхищается ее добротой.
Она сказала, что Пэрис была одной из немногих людей, которые помогли ей, когда она в этом больше всего нуждалась, и что она всегда была "самым хорошим" человеком.
Пэрис отправили по почте копию мемуаров с запиской от Бритни.
Ранее в этом месяце Пэрис сказала, что видит удивительные параллели между книгой Бритни и ее собственными мемуарами, вышедшими в марте.
В книге Бритни The Woman In Me написала, что сделала аборт, когда встречалась с Джастином Тимберлейком.
В своих мемуарах Пэрис также рассказала, что сделала аборт в 22 года.
"Для меня это было очень целебно. Очень трудно снова переживать и вспоминать вещи, которые ты не хочешь вспоминать, но говорить об этом, я считаю, очень важно, просто отпустить это. Кроме того, в мире так много людей, которые проходили через подобные ситуации, поэтому они будут чувствовать себя менее одинокими", — рассказала Пэрис.
Хилтон также рассказала, что недавно видела Спирс и что певица чувствует себя хорошо.
Напомним, Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.
Ранее стало известно, что Пэрис Хилтон впервые за 17 лет выпустит новый трек.
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