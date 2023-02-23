Пэрис Хилтон рассекретила имя новорожденного сына
В конце прошлого месяца американская светская львица Пэрис Хилтон впервые стала матерью. У нее и ее мужа, бизнесмена Картера Реума, родился мальчик.
И вот сейчас в своем Instagram 42-летняя шоувумен рассекретила имя новорожденного сына.
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Мальчик получил имя Феникс Баррон Хилтон Реум. Звезда раньше говорила о том, что хочет назвать своих детей так, чтобы их имена сочетались с ее собственным и так же ассоциировались с городами или странами.
"Это имя я придумала много лет назад, пока изучала карту. Хочу, чтобы мой сын рос с пониманием того, что жизнь состоит из взлетов и падений и что мы никогда не должны терять надежды на светлое будущее", — —
Хилтон добавила, что в имени Феникс много отсылок к поп-культуре, но, что важнее, так называют мифическую птицу, способную возрождаться из пепла: Второе имя Баррон звезда дала сыну в честь своего покойного дедушки, владельца сети отелей Hilton Баррона Хилтона.
"Он всегда был моим наставником, я очень уважала моего дедушку, и мы были очень близки. Я скучаю по нему каждый день, поэтому мне очень хотелось почтить его память", — рассказала Хилтон.
Будущую дочь Пэрис планирует назвать Лондон Мэрилин. Отметим, что сына светской львицы и ее мужу родила суррогатная мать.
Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони ждет появления седьмого ребенка. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз.