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Найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal

2 жовтня 2023 11:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Паризький тиждень моди традиційно порадував яскравим показом від бренду L'Oreal. Амбасадори марки зібралися у французькій столиці на шоу Walk Your Worth.

Про це пише Daily Mail.

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Кендалл Дженнер, леді Хелен Міррен, Ель Фаннінг і Єва Лонгорія були серед тих, хто вийшов на подіум. До них також приєдналися Енді Макдауелл, Віола Девіс і легенда Боллівуду Айшварія Рай Баччан.

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

 

Акторка Айшварія Рай. Фото: Reuters
Акторка Айшварія Рай. Фото: Reuters

 

Акторка Хеллен Міррен. Фото: Reuters
Акторка Хеллен Міррен. Фото: Reuters

Підкреслюючи свою струнку фігуру в елегантній сріблястій сукні, найдорожча модель світу 27-річна Кендалл Дженнер вразила гламурним дефіле. 78-річна леді Хелен Міррен також позувала у розкішній сріблястій сукні. 25-річна актриса Ель Фенінг привернула увагу у глибокій золотій вечірній сукні з напівпрозорими деталями. Зірка фільму "Чотири весілля та похорон" Енді МакДауел вибрала яскраве чорне пальто, топ та штани з високою талією. Доповнила свій образ на подіумі масивними сріблястими туфлями та ефектним макіяжем. 49-річна індійська актриса Айшварія Рай була вдягнена в золоту сукню з каскадними накладками. 48-річна Єва Лонгорія також додала гламуру на подіумі, виглядаючи приголомшливо в багатошаровій прозорій сукні.

 

Акторка Енді МакДауел. Фото: Reuters
Акторка Енді МакДауел. Фото: Reuters

 

Акторка Енді МакДауел. Фото: Reuters
Акторка Енді МакДауел. Фото: Reuters

 

Ель Феннінг. Фото: Reuters
Ель Феннінг. Фото: Reuters

 

Шоу L'Oreal у Парижі. Фото: Reuters
Шоу L'Oreal у Парижі. Фото: Reuters

Це вже шосте шоу Walk Your Worth, яке відбулося на Паризькому тижні моди, офіційним партнером якого є L'Oreal, починаючи з 2017 року.

Представник L'Oreal Parisдодав, що це "свято сестринства, а також синергія між найсучаснішим досвідом краси та модою".

Раніше найдорожча модель світу повністю роздягнулась у рекламі модного бренду.

Нагадаємо, раніше Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження грандіозним шоу.

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