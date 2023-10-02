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Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни

2 октября 2023 14:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пэрис Гилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни
Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мировые знаменитости посетили модный показ дочери Пола Маккартни, известного дизайнера Стеллы Маккартни. На ее показ на Парижской неделе моды пришло множество звезд, в том числе Пэрис Джексон, Пэрис Хилтон, Ники Ротшильд и Кейт Бланшетт.

Об этом пишет Daily Mail.

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25-летняя дочь Майкла Джексона выглядела невероятно стильно в мини-платье в стиле тренча под клетчатым пальто, а Пэрис Хилтон позировала в белом платье с кружевными вставками. Сестра Пэрис Ники выглядела элегантно в голубом платье с вырезом.

 

Диджейка Пэрис Хилтон с сестрой Никки Ротшильд. Фото: Reuters
Диджейка Пэрис Хилтон с сестрой Никки Ротшильд. Фото: Reuters

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters
Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

 

Девон Виндзор. Фото: Reuters
Девон Виндзор. Фото: Reuters

 

Сара Сампайо. Фото: Reuters
Сара Сампайо. Фото: Reuters

 

Шейнин Шейк. Фото: Reuters
Шейнин Шейк. Фото: Reuters

 

Актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters
Актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

 

Роберт Дауни-младший с женой. Фото: Reuters
Роберт Дауни-младший с женой. Фото: Reuters

 

Пэрис Джексон. Фото: Reuters
Пэрис Джексон. Фото: Reuters

 

Девушка Ромео Бекхэма Миа Риган. Фото: Reuters
Девушка Ромео Бекхэма Миа Риган. Фото: Reuters

54-летняя Кейт Бланшетт выбрала для выхода джинсовый костюм с мягкими кремовыми кожаными вставками на плечах. Еще одним звездным посетителем был Роберт Дауни-младший с супругой Сьюзен.

Шанина Шейк надела кремовый пиджак в стиле милитари без бюстгальтера под ним в сочетании с белыми брюками с высокой талией. Девушка Ромео Бекхэма Миа Риган выбрала надела футболку футбольного клуба Арсенал.

Напомним, откровенная модная коллекция Андре Тана произвела фурор на Неделе моды в Париже.

Ранее самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.

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