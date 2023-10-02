Пэрис Гилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни

Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни
Мировые знаменитости посетили модный показ дочери Пола Маккартни, известного дизайнера Стеллы Маккартни. На ее показ на Парижской неделе моды пришло множество звезд, в том числе Пэрис Джексон, Пэрис Хилтон, Ники Ротшильд и Кейт Бланшетт.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездные гости на Неделе моды в Париже
25-летняя дочь Майкла Джексона выглядела невероятно стильно в мини-платье в стиле тренча под клетчатым пальто, а Пэрис Хилтон позировала в белом платье с кружевными вставками. Сестра Пэрис Ники выглядела элегантно в голубом платье с вырезом.
54-летняя Кейт Бланшетт выбрала для выхода джинсовый костюм с мягкими кремовыми кожаными вставками на плечах. Еще одним звездным посетителем был Роберт Дауни-младший с супругой Сьюзен.
Шанина Шейк надела кремовый пиджак в стиле милитари без бюстгальтера под ним в сочетании с белыми брюками с высокой талией. Девушка Ромео Бекхэма Миа Риган выбрала надела футболку футбольного клуба Арсенал.
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