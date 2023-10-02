Пэрис Гилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

Мировые знаменитости посетили модный показ дочери Пола Маккартни, известного дизайнера Стеллы Маккартни. На ее показ на Парижской неделе моды пришло множество звезд, в том числе Пэрис Джексон, Пэрис Хилтон, Ники Ротшильд и Кейт Бланшетт.

Об этом пишет Daily Mail.

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25-летняя дочь Майкла Джексона выглядела невероятно стильно в мини-платье в стиле тренча под клетчатым пальто, а Пэрис Хилтон позировала в белом платье с кружевными вставками. Сестра Пэрис Ники выглядела элегантно в голубом платье с вырезом.

Диджейка Пэрис Хилтон с сестрой Никки Ротшильд. Фото: Reuters

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

Девон Виндзор. Фото: Reuters

Сара Сампайо. Фото: Reuters

Шейнин Шейк. Фото: Reuters

Актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Роберт Дауни-младший с женой. Фото: Reuters

Пэрис Джексон. Фото: Reuters

Девушка Ромео Бекхэма Миа Риган. Фото: Reuters

54-летняя Кейт Бланшетт выбрала для выхода джинсовый костюм с мягкими кремовыми кожаными вставками на плечах. Еще одним звездным посетителем был Роберт Дауни-младший с супругой Сьюзен.

Шанина Шейк надела кремовый пиджак в стиле милитари без бюстгальтера под ним в сочетании с белыми брюками с высокой талией. Девушка Ромео Бекхэма Миа Риган выбрала надела футболку футбольного клуба Арсенал.

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