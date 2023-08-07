Періс Гілтон замилувала мережу ніжним зізнанням у коханні чоловіку

Співачка та діджейка Періс Гілтон з чоловіком. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон зізналася у коханні до чоловіка Картера Реума. Пара знайома з п'ятнадцяти років.

Періс поділилася романтичним відео у своєму в Instagram.

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У ролику Гілтон та її чоловік діляться різними приємними моментами їхньої історії кохання. Реум зробив їй пропозицію під час святкової відпустки з нагоди 40-річчя Гілтон.

"Мій один на мільйон", — прокоментувала зірка.

Прихильники засипали пару компліментами, а дехто порівняв закоханих з Барбі та Кеном.

А чоловік Гілтон, за якого вона вийшла заміж у 2021 році, їй відповів не менш ніжно: "Ти моя одна на трильйон".

Періс та її чоловік познайомилися у юному віці, але не мали стосунків до 2019 року, коли сестра Реума, Голлі Хаммонд, організувала вечерю на День подяки та запросила їх обох.

"Між нами відбулася неймовірна хімія. У нас було наше перше побачення, і відтоді ми не проводили жодної ночі окремо. Це неймовірно", — розповіла Періс.

Шість місяців тому у пари народився син Фенікс Беррон від сурогатної матері.

Нагадаємо, королева вечірок Періс Гілтон представила свій найгарячіший трек.

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