Періс Гілтон замилувала мережу ніжним зізнанням у коханні чоловіку
Періс Гілтон зізналася у коханні до чоловіка Картера Реума. Пара знайома з п'ятнадцяти років.
Періс поділилася романтичним відео у своєму в Instagram.
Сучасні Барбі та Кен
У ролику Гілтон та її чоловік діляться різними приємними моментами їхньої історії кохання. Реум зробив їй пропозицію під час святкової відпустки з нагоди 40-річчя Гілтон.
"Мій один на мільйон", — прокоментувала зірка.
Прихильники засипали пару компліментами, а дехто порівняв закоханих з Барбі та Кеном.
А чоловік Гілтон, за якого вона вийшла заміж у 2021 році, їй відповів не менш ніжно: "Ти моя одна на трильйон".
Періс та її чоловік познайомилися у юному віці, але не мали стосунків до 2019 року, коли сестра Реума, Голлі Хаммонд, організувала вечерю на День подяки та запросила їх обох.
"Між нами відбулася неймовірна хімія. У нас було наше перше побачення, і відтоді ми не проводили жодної ночі окремо. Це неймовірно", — розповіла Періс.
Шість місяців тому у пари народився син Фенікс Беррон від сурогатної матері.
Нагадаємо, королева вечірок Періс Гілтон представила свій найгарячіший трек.
Раніше Періс Гілтон показала, як гуляє з сином у брендованому візочку.