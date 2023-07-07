Періс Гілтон знайшла заміну своїй улюбленій собаці, яка померла напередодні

Світська левиця Періс Гілтон з одним зі своїх песиків. Фото: Glamour

Наприкінці травня американська діджейка та світська левиця Періс Гілтон повідомила про смерть найріднішого для неї домашнього улюбленця. В зірки померла чихуахуа на прізвисько Харадзюку Бітч. Песику було 23 роки. Пройшло 40 днів і світська левиця показала заміну Харадзюці.

Відповідне відео з’явилось у соцмережах відомої білявки.

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42-річна Періс показала відео, на якому до неї в гості прийшла маленька дівчинка з татом. В рожевій (улюблений колір Гілтон) вони принесли маленького песика породи чихуахуа. Ним виявився родич померлої Харадзюку Бітч.

"Він дуже мені нагадує її. Його матір — кузина Харадзюки Бітч. Тож я рада мати у себе вдома племінника Харадзюки. Ми тебе любимо. То ж як мені слід його назвати", — запитала в підписників Періс.

Періс Гілтон з собаками. Скриншот: Instagram/parishilton

Харадзюка Бітч була найулюбленішою та найстаршою серед усіх домашніх тварин Гілтон.

"Вона прожила довге, прекрасне та знакове життя, оточена любов’ю до свого останнього спокійного сну. Словами неможливо передати величезний біль, який я зараз відчуваю. Вона була більше, ніж просто домашнім улюбленцем. Вона була для мене сім’єю, вірним другом, який завжди був поруч зі мною в будь-які повороти життя", — написала напередодні Гілтон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон показала, як гуляє з сином у брендованому візочку. Також ми розповідали, що Періс зізналась про зґвалтування у 15 років та аборт у 20.