Періс Гілтон показала, як гуляє з сином у брендованому візочку

Американська світська левиця Періс Гілтон. Фото: Instagram/parishilton

Наприкінці січня американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та бізнесмена Картера Реума народився хлопчик. Періс показала підписникам візочок, в якому прогулюється з маленьким Феніксом Барроном Гілтоном Реумом.

Зірка опублікувала фотографії у своєму Instagram.

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У вільний від вечірок та роботи час 42-річна світська левиця сама прогулюється з сином, який з’явився на світ завдяки сурогатному материнству. Маленького сина Гілтон вигулює у візочку від французького дому моди Dior.

Цього разу обличчя малюка зірка не показала, а своє приховала за бейсболкою та окулярами.

"День матері в парку", — лаконічно підписала знімки Періс.

Періс Гілтон з сином. Фото: Instagram/parishilton

Періс Гілтон з сином. Фото: Instagram/parishilton

Про ім’я сина

Зірка хоче назвати своїх дітей (Періс ще мріє про дівчинку) так, щоб їхні імена поєднувалися з її власним і так само асоціювалися з якимись містами чи країнами.

"Це ім'я я вигадала багато років тому, поки вивчала карту. Хочу, щоб мій син зростав з розумінням того, що життя складається зі злетів і падінь і що ми ніколи не повинні втрачати надії на світле майбутнє", — заявила Періс.

Гілтон додала, що в імені Фенікс багато посилань до попкультури. Також так називають міфічну птицю, здатну відроджуватися з попелу. Друге ім'я Баррон зірка дала синові на честь свого покійного дідуся, власника мережі готелів Hilton Баррона Гілтона. Він був для Періс наставником.

Періс з дідусем Барроном. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Періс Гілтон померла собака, яка була разом з зіркою 23 роки. Також ми розповідали, що Періс зізналась про зґвалтування у 15 років та аборт у 20.