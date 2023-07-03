Періс Гілтон показала, як гуляє з сином у брендованому візочку
Наприкінці січня американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та бізнесмена Картера Реума народився хлопчик. Періс показала підписникам візочок, в якому прогулюється з маленьким Феніксом Барроном Гілтоном Реумом.
Зірка опублікувала фотографії у своєму Instagram.
Зіркова мама
У вільний від вечірок та роботи час 42-річна світська левиця сама прогулюється з сином, який з’явився на світ завдяки сурогатному материнству. Маленького сина Гілтон вигулює у візочку від французького дому моди Dior.
Цього разу обличчя малюка зірка не показала, а своє приховала за бейсболкою та окулярами.
"День матері в парку", — лаконічно підписала знімки Періс.
Про ім’я сина
Зірка хоче назвати своїх дітей (Періс ще мріє про дівчинку) так, щоб їхні імена поєднувалися з її власним і так само асоціювалися з якимись містами чи країнами.
"Це ім'я я вигадала багато років тому, поки вивчала карту. Хочу, щоб мій син зростав з розумінням того, що життя складається зі злетів і падінь і що ми ніколи не повинні втрачати надії на світле майбутнє", — заявила Періс.
Гілтон додала, що в імені Фенікс багато посилань до попкультури. Також так називають міфічну птицю, здатну відроджуватися з попелу. Друге ім'я Баррон зірка дала синові на честь свого покійного дідуся, власника мережі готелів Hilton Баррона Гілтона. Він був для Періс наставником.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Періс Гілтон померла собака, яка була разом з зіркою 23 роки. Також ми розповідали, що Періс зізналась про зґвалтування у 15 років та аборт у 20.