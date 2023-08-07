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Пэрис Хилтон восхитила сеть нежным признанием в любви мужу

7 августа 2023 09:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пэрис Гилтон восхищала сеть нежным признанием в любви мужчине
Певица и диджейка Пэрис Гилтон с мужем. Фото: instagram.com/parishilton/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Пэрис Хилтон призналась в любви к мужу Картеру Реуму. Пара знакома с пятнадцати лет.

Пэрис поделилась романтическим видео в своем в Instagram.

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В ролике Хилтон и его муж делятся разными приятными моментами их истории любви. Реум сделал предложение во время праздничного отпуска по случаю 40-летия Хилтон.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

"Мой один на миллион", — прокомментировала звезда.

Поклонники засыпали пару комплиментами, а некоторые сравнили влюбленных с Барби и Кеном.

Супруг Хилтон, за которого она вышла замуж в 2021 году, ей ответил не менее нежно: "Ты моя одна на триллион".

Пэрис и ее муж познакомились в юном возрасте, но не встречались до 2019 года, когда сестра Реума, Холли Хаммонд, организовала ужин на День благодарения и пригласила их обоих.

"Между нами произошла невероятная химия. У нас было наше первое свидание, и с тех пор мы не проводили ни одной ночи по отдельности. Это невероятно", — рассказала Пэрис.

Шесть месяцев назад у пары родился сын Феникс Беррон от суррогатной матери.

Напомним, королева вечеринок Пэрис Хилтон представила свой самый горячий трек.

Ранее Пэрис Хилтон показала, как гуляет с сыном в брендированной коляске.

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