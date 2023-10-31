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Пэрис Хилтон удивила Хэллоуинскими образами своей семьи

31 октября 2023 16:01
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Пэрис Хилтон удивила Хэллоуинскими образами своей семьи
Пэрис Гилтон с семьей. Фото: instagram.com/parishilton
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Тренд нынешнего Хэллоуина среди голливудских звезд — переодеваться в образы других знаменитостей. Пэрис Хилтон примеряла уже второй образ, вдохновленный известными певицами.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Нарядились в ядовитые грибы

Телезвезда Пэрис Хилтон вместе со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом и 9-месячным сыном Фениксом примеряли экстравагантные образы в честь Хэллоуина. Они превратились в ядовитые грибы — мухоморы. Все трое одели красные "грибные" шапочки, а Пэрис нарядилась в красный кожаный костюм с бахромой и черный парик.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На такой образ звезду вдохновила певица Кэти Перри: в рамках своего Viva Vision Show певица выступает в точно таком же костюме. Пэрис Гилтон не скрывала, где увидела образ и отметила певицу на фото.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Ранее светская львица уже наряжалась в образ Бритни Спирс из клипа Toxic. Звезда повторила голубой костюм стюардессы, а своего сына Феникса одела в пилота.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Напомним, ранее мы писали, что в Голливуде празднуют Хэллоуин.

Также мы сообщали, что Пэрис Хилтон представила свою линейку посуды.

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