Пэрис Хилтон удивила Хэллоуинскими образами своей семьи
Тренд нынешнего Хэллоуина среди голливудских звезд — переодеваться в образы других знаменитостей. Пэрис Хилтон примеряла уже второй образ, вдохновленный известными певицами.
Фото опубликовала в своем Instagram.
Нарядились в ядовитые грибы
Телезвезда Пэрис Хилтон вместе со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом и 9-месячным сыном Фениксом примеряли экстравагантные образы в честь Хэллоуина. Они превратились в ядовитые грибы — мухоморы. Все трое одели красные "грибные" шапочки, а Пэрис нарядилась в красный кожаный костюм с бахромой и черный парик.
На такой образ звезду вдохновила певица Кэти Перри: в рамках своего Viva Vision Show певица выступает в точно таком же костюме. Пэрис Гилтон не скрывала, где увидела образ и отметила певицу на фото.
Ранее светская львица уже наряжалась в образ Бритни Спирс из клипа Toxic. Звезда повторила голубой костюм стюардессы, а своего сына Феникса одела в пилота.
Напомним, ранее мы писали, что в Голливуде празднуют Хэллоуин.
Также мы сообщали, что Пэрис Хилтон представила свою линейку посуды.
Читайте Новини.LIVE!