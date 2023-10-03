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Періс Гілтон зʼявилась на подіумі в Парижі у вражаючому образі

3 жовтня 2023 11:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Періс Гілтон зʼявилась на подіумі в Парижі у вражаючому образі
Світська левиця Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Це був насичений тиждень для світської левиці Періс Гілтон у французькій столиці, оскільки вона відвідувала різні показі і навіть стала моделлю на одному з них. Вона зʼявилася на подіумі бренда Mugler.

Про це пише Daily Mail.

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42-річна Періс зʼявилася на подіумі у дуже сміливій сукні, з вирізами до стегна. Прихильників вразили ноги зірки — вони мали дуже спортивний вигляд. Стильна чорна сукня з обʼємними плечима підкреслила не тільки її ноги, але і струнку фігуру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Образ був доповнений туфлями на високих підборах і ефектним макіяжем.

 

перис хилтон
Світська левиця Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон зʼявилася на подіумі разом з іншими відомими моделями.

Її сестра, 39-річна сестра Нікі, була гостею на показі, і підтримувала Періс. Вона зʼявилася у чорному блейзері та спідниці з розрізом на стегнах.

 

перис хилтон
Світська левиця Періс Гілтон з сестрою Ніккі. Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні.

Також ми писали, що Періс Гілтон у блискітках, а Кріс Дженнер у шкірі відвідали показ Balenciaga у Парижі.

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