Пэрис Хилтон появилась на подиуме в Париже в поразительном образе
Это была насыщенная неделя для светской львицы Пэрис Хилтон во французской столице, поскольку она посещала разные показы и даже стала моделью на одном из них. Она появилась на подиуме бренда Mugler.
Об этом пишет Daily Mail.
Показала шикарные ноги
42-летняя Пэрис появилась на подиуме в очень смелом платье, с вырезами до бедра. Поклонников поразили ноги звезды — они выглядели очень спортивно. Стильное черное платье с объемными плечами подчеркнуло не только ее ноги, но и стройную фигуру.
Образ был дополнен туфлями на высоком каблуке и эффектным макияжем.
Пэрис Хилтон появилась на подиуме вместе с другими известными моделями.
Ее сестра, 39-летняя сестра Ники, была гостьей на показе, и поддерживала Пэрис. Она появилась в черном блейзере и юбке с разрезом на бедрах.
Напомним, ранее мы сообщали, что Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.
Также мы писали, что Пэрис Хилтон в блестках, а Крис Дженнер в коже посетили показ Balenciaga в Париже.