Пэрис Хилтон появилась на подиуме в Париже в поразительном образе

Светская львица Пэрис Гилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Это была насыщенная неделя для светской львицы Пэрис Хилтон во французской столице, поскольку она посещала разные показы и даже стала моделью на одном из них. Она появилась на подиуме бренда Mugler.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя Пэрис появилась на подиуме в очень смелом платье, с вырезами до бедра. Поклонников поразили ноги звезды — они выглядели очень спортивно. Стильное черное платье с объемными плечами подчеркнуло не только ее ноги, но и стройную фигуру.

Образ был дополнен туфлями на высоком каблуке и эффектным макияжем.

Светская львица Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон появилась на подиуме вместе с другими известными моделями.

Ее сестра, 39-летняя сестра Ники, была гостьей на показе, и поддерживала Пэрис. Она появилась в черном блейзере и юбке с разрезом на бедрах.

Светская львица Пэрис Хилтон с сестрой Ники. Фото: instagram.com/parishilton

Напомним, ранее мы сообщали, что Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.

Также мы писали, что Пэрис Хилтон в блестках, а Крис Дженнер в коже посетили показ Balenciaga в Париже.