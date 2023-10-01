Періс Гілтон у блискітках, а Кріс Дженнер у шкірі — зірки відвідали показ Balenciaga у Парижі

Світська левиця Періс Гілтон. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Парижський тиждень моди триває. Голлівудські зірки з'явилися на показі Balenciaga, серед них світська левиця Періс Гілтон, мама Кім Кардаш'ян Кріс Дженнер і модель Емілі Ратаковскі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Образи total black

Зірки, як це заведено, з'явилися на показі Balenciaga в образах від цього ж бренду. Періс Гілтон обрала сяюючу сукню в підлогу кольору асвальту і повністю в блискітках. Періс просто сяяла на сонці, а образ доповнила масивними окулярами та великими сережками. Взуття зірки сховала сукня.

Світська левиця Періс Гілтон. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Телеведуча і мама родини Кардаш'ян Кріс Дженнер також з'явилася у сукні в підлогу і масивних окулярах. Сукню чорного кольору доповнила шкіряним пальто і великими окулярами, вірогідно з тієї ж колекції, що і у Періс.

Телеведуча Кріс Дженнер. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Модель Емілі Ратаковскі зачарувала фігурою в обтягуючій чорній сукні і гостроносими високими ботфортами, які є визитівкою бренду Balenciaga.

Модель Емілі Ратаковскі. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Загалом, бренд вирізняється нетиповістю своїх речей, тому гості показу переважно мали епатажний вигляд.

Гість показу Balenciaga. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.

Також ми писали, що Хайлі Бібер, Кейт Мосс і Демі Мур з'явилися на показі Saint Laurent.