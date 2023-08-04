Перші коментарі тренерів шоу "Голос країни" після "сліпих прослуховувань"

Тренерка шоу "Голос країни" Юлія Саніна. Фото: Instagram/goloskrainy_official

У Варшаві завершилися зйомки першого етапу нового європейського сезону музичного проєкту "Голос країни", що вийде на телеекрани вже цієї осені. Тренери шоу поділилися першими враженнями після зйомок "сліпих прослуховувань".

Про це повідомляється в соцмережах проєкту.

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Тренер-дебютант Артем Пивоваров розповів, що відчуває велику відповідальність за свою нову роль. До речі, до Варшави він їхав окремо від трьох зіркових колег.

"Голос країни" має дуже велику місію, адже саме через цей проєкт ми показуємо усьому світові, що ми боремось за свою айдентику, коріння, за право на існування в усіх галузях. Можливість бути тут — це вдячність усім нашим воїнам. Я дуже багато разів був на передовій у наших військових. Кожного разу коли до мене підходили сильні козаки, показували плейлист, а там як мінімум 10-15 моїх пісень, я розумів: повертаюсь додому і пишу ще більше хітів", — розповів Артем.

Артем Пивоваров на зйомках шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1

Участь у "сліпих прослуховуваннях" взяли 60 артистів. За новими правилами, до команд тренерів увійдуть по десять учасників, які, запевняють творці шоу, стануть справжніми амбасадорами української музики у Європі. Тренери вже зібрали свої команди.

"Я відчуваю, що до мене у команду пішли найкращі. Цього року на кастингу учасники неймовірні. Попри меншу кількість, усі — унікальні. На наступних етапах наша задача як тренерів — зрозуміти, з ким ми маємо справу не тільки в плані голосу, а й в плані артистизму", — розповіла фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Серед всіх тренерів, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) єдина, хто була в попередніх сезонах шоу. Артистка стверджує — зараз зовсім інші відчуття.

"Все дуже змінилося. Раніше, коли звучав сильний голос, ти не думав і одразу натискав кнопку. Цього сезону я шукаю більше не технічно вокальних й модних співаків, мені важливо, щоб за майбутнім артистом стояла велика душа, людина, яка знає, що хоче сказати зі сцени. Тому що зараз люди не слухають просто пісні, їм важливі сенси", — розповіла Надя.

Надя Дорофєєва на зйомках шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці шоу "Голос країни" розігрують унікальні призи: що для цього треба зробити.